Điều chỉnh giờ làm việc của giáo viên mầm non, tách giờ dạy trực tiếp với giờ nhận trả trẻ

Giáo viên mầm non được điều chỉnh giờ làm việc để đúng với đặc thù cấp học - Ảnh: V.HÀ

Tách giờ dạy trực tiếp với giờ nhận trả trẻ

Theo đó, thời gian làm việc của giáo viên mầm non thực hiện theo năm học và được quy đổi thành giờ dạy. Bao gồm số giờ dạy trong 1 ngày theo định mức giờ dạy để bảo đảm phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non, thống nhất, đồng bộ với quy định ở các cấp học khác.

Bên cạnh đó sẽ bổ sung thời gian làm việc của giáo viên mầm non ngoài giờ trên lớp, gồm thời gian chuẩn bị cho giờ dạy, thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu hoạt động nghề nghiệp, thời gian đón trẻ và trả trẻ để bảo đảm phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non.

Dự thảo trên cũng điều chỉnh định mức giờ đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày phải dạy trực tiếp trên lớp 5 giờ 30 phút (thay vì quy định 6 giờ trước đó).

Quy định nhằm tách biệt giữa thời gian dạy trực tiếp trên lớp với thời gian đón trẻ và trả trẻ để cơ sở giáo dục mầm non thuận lợi trong việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên.

Không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ

Dự thảo thông tư quy định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia dạy trẻ để nắm được nội dung, mục tiêu chương trình giáo dục thay cho quy định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có thể dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường theo quy định cũ.

Đồng thời quy định mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ để đảm bảo giáo viên tập trung cho các nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ.

Đối với các nhiệm vụ đã được nhận tiền thù lao hoặc tiền phụ cấp thì không được quy đổi ra giờ dạy để tránh việc chi trả trùng chế độ, chính sách cho cùng 1 nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất với các quy định về chi trả tiền lương dạy thêm giờ.

Theo dự thảo trên, định mức giờ dạy với giáo viên kiêm nhiệm một số vị trí như hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, văn thư, thư viện được giảm bớt so với quy định chung.

Trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ hè hằng năm mà thời gian nghỉ hè hằng năm còn lại (nếu còn) ít hơn thời gian nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động thì giáo viên được bố trí nghỉ thêm một số ngày, bảo đảm tổng số ngày nghỉ bằng số ngày nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động.

Ngoài những hoạt động chuyên môn đã được quy đổi ra giờ dạy theo quy định cũ, dự thảo trên bổ sung thêm một số hoạt động chuyên môn khác được quy đổi ra giờ dạy để bảo đảm quyền lợi cho giáo viên và phù hợp với hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non.

Trong đó có quy định rõ việc quy đổi đối với trường hợp giáo viên tham gia trông trẻ buổi trưa. Nếu giáo viên chưa được nhận tiền thù lao thì hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào số lượng trẻ ở lại bán trú, thời gian trông trẻ buổi trưa để xác định cụ thể việc quy đổi giờ dạy, nhưng không quá 2 giờ dạy sau khi có ý kiến thống nhất của hội đồng sư phạm nhà trường.

Tác giả: Vĩnh Hà

Nguồn tin: tuoitre.vn