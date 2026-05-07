Phê chuẩn khởi tố cha dượng và mẹ đẻ bạo hành bé gái 4 tuổi t.ử v.ong

Trước đó, Bảo vệ pháp luật đã thông tin, cơ quan chức năng TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ bé gái B.T.H. (SN 2022) tử vong do bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn.

Khoảng 18h ngày 3/5/2026, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Các bác sĩ xác định bệnh nhi có nguy cơ tử vong rất cao. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu lên tới 99%.

Mặc dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng do thương tích quá nặng, đến chiều 6/5, cháu H. đã tử vong.

Chiều 7/5, VKSND TP Hà Nội cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm cùng về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

2 bị can Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) sống chung như vợ chồng và thuê trọ tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Cháu B.T.H. là con riêng của Tâm, sống cùng hai người từ tháng 3/2026.

Đầu tháng 4/2026, anh trai của Hiệp là N.M.H. cùng người yêu là V.T.L. đến ở cùng phòng trọ với Hiệp. Căn phòng trọ khép kín, diện tích khoảng 20m². Thường ngày, cả 4 người đều đi làm từ sáng đến chiều tối mới về, còn cháu B.T.H. ở nhà một mình.

Sáng 3/5, vẫn đang trong dịp nghỉ lễ nên cả nhóm không đi làm. Anh N.M.H. và chị V.T.L. đưa nhau đi chơi, còn Hiệp, Tâm và cháu H. ngủ đến trưa thì cùng thức dậy.

Sau khi ngủ dậy, Hiệp bảo cháu H. đi đánh răng nhưng cháu không nghe lời nên bị Hiệp bắt đeo một can nhựa chứa khoảng 5 lít nước vào cổ. Sau đó, Tâm tiếp tục yêu cầu cháu H. đi đánh răng.

Khi cháu H. đánh răng xong, Tâm cho rằng cháu đánh răng chưa sạch nên dùng tay phải tát một cái vào mặt cháu. Cùng lúc, Hiệp dùng tay trái kéo tai cháu H, đồng thời dùng tay phải tát vào mặt cháu từ 2 đến 3 cái.

Bị đánh, cháu H. đi ra đứng trước cửa phòng trọ - nơi cháu thường bị phạt đứng mỗi khi mắc lỗi. Tâm cầm một chiếc dép ném về phía cháu nhưng không trúng. Sau đó, cháu H. không kiểm soát được việc vệ sinh nên đã vệ sinh ra quần. Thấy cháu H. vệ sinh ra quần, Tâm lấy chiếc dép của Hiệp (loại dép quai da, đế cao su) đánh hai cái vào mặt cháu H. khiến cháu ngã xuống nền nhà. Tiếp đó, Tâm kéo cháu H. vào nhà vệ sinh lau rửa và không mặc lại quần áo cho cháu.

Sau đó, Hiệp đưa Tâm đi khám thai (do Tâm đang mang thai tháng thứ ba); rồi cả hai tiếp tục đi chơi, bỏ mặc bé gái 4 tuổi ở nhà trọ một mình.

Khoảng 16h30' cùng ngày, cả hai quay về thì thấy cháu H. đang lấy bánh kẹo ăn, cho rằng cháu "ăn vụng", Tâm liền dùng dép đánh liên tiếp 4-5 phát vào vùng đầu, mặt cháu bé. Bị đánh, cháu H. sợ hãi đến mức không kiểm soát được việc vệ sinh cá nhân. Thấy vậy, Tâm tiếp tục tát vào mặt cháu và bắt cháu tự vào nhà tắm rửa. Một lúc sau, Hiệp quát tháo, bắt cháu H. tự đi tắm.

Khi phát hiện cháu H. nghịch bẩn trong nhà tắm, Hiệp lập tức gọi Tâm vào xem. Đứng ở cửa nhà tắm, thấy con gái, Tâm lớn tiếng chửi bới và nguyền rủ cô bé "chết đi, sống làm gì”.

Cùng lúc, Hiệp quát tháo cô bé rồi dùng vòi xịt bồn cầu xịt nước thẳng vào mặt cháu H. Sau đó, Hiệp đẩy cháu H. ngã xuống nền nhà vệ sinh. Khi cháu H. giãy giụa, gào khóc, Hiệp liền dùng hai chân kẹp chặt hai bên đầu cháu, tay trái giữ hai tay nạn nhân, tay phải cầm vòi xịt bồn cầu liên tục xịt nước vào miệng và mũi cháu H.

Đứng ngoài cửa nhà vệ sinh chứng kiến sự việc nhưng Tâm không can ngăn Hiệp mà quay lưng bỏ đi. Hiệp tiếp tục hành vi xịt nước vào miệng, vào mũi cháu H. đến khi thấy cô bé không còn giãy giụa, gào khóc thì mới dừng tay.

Nhận ra cháu H. đã ngừng thở, Hiệp đi ra ngoài thì thấy anh trai là N.M.H. cùng người yêu là chị V.T.L. đã trở về phòng trọ. Hiệp nói với Tâm cháu H. chết rồi. Nghe vậy, Tâm liền chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra. Lúc này, Tâm cầm hai chân cháu H. dốc ngược lên, thấy vậy Hiệp cũng phụ giữ một chân để sơ cứu. Nước từ miệng cháu H. trào ra nhưng nạn nhân vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Sau đó, Tâm bảo anh N.M.H. gọi xe cấp cứu đưa cháu H. đến bệnh viện nhưng đã quá muộn.

Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm khai nhận, từ khi cháu H. ở cùng phòng trọ, cho rằng cháu nghịch ngợm, không nghe lời nên cả hai thường xuyên bạo hành, đánh đập cô bé, khoảng 2-3 ngày/lần. Hành vi bạo hành cháu H. diễn ra thường xuyên và kéo dài suốt khoảng một tháng qua.

Theo lời khai, Hiệp và Tâm sử dụng nhiều vật dụng để hành hạ cháu H. như: dép, chổi, cán hót rác, móc quần áo, thậm chí “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” đánh vào nhiều vị trí trên cơ thể cháu bé. Không chỉ vậy, 2 bị can còn đổ nước vào chai nhựa Lavie loại 5 lít, buộc dây vào chai rồi bắt cháu Hoài đeo vào cổ để đứng chịu phạt.

Cơ quan điều tra xác định, cháu H. cũng thường xuyên bị bỏ đói, không được cho ăn uống. Đặc biệt, gần thời điểm xảy ra vụ việc, từ ngày 1/5 đến ngày 3/5, cháu H. bị bỏ đói liên tục trong 3 ngày.

Hiện, VKSND TP Hà Nội đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm bị can Nguyễn Minh Hiệp và các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hồng Nguyên

Nguồn tin: baovephapluat.vn