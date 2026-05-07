Rúng động bé gái 4 tuổi t.ử v.ong do bị cha dượng b.ạo h.à.nh

Cơ quan chức năng TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc bé gái B.T.H. (SN 2022) tử vong do bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 3/5/2026, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Các bác sĩ xác định bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu lên tới 99%.

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng do thương tích quá nặng, đến chiều 6/5, cháu H. đã không qua khỏi.

Hành vi tàn nhẫn của cha dượng và sự thờ ơ đáng sợ của người mẹ

Bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ, Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tại Tuyên Quang) sống chung như vợ chồng và thuê trọ tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Cháu B.T.H. là con riêng của Tâm, sống cùng hai người từ tháng 3/2026.

Đối tượng Nguyễn Minh Hiệp.

Đầu tháng 4/2026, anh trai của Hiệp là N.M.H. cùng người yêu là V.T.L. đến ở cùng phòng trọ với Hiệp; căn phòng trọ khép kín, diện tích khoảng 20m2. Thường ngày, cả 4 người đều đi làm từ sáng đến chiều tối mới về. Còn cháu B.T.H. ở nhà một mình.

Sáng 3/5, vẫn trong ngày nghỉ lễ, cả nhóm không đi làm. Anh N.M.H. và chị V.T.L. đưa nhau đi chơi. Hiệp, Tâm và cháu H. ngủ đến trưa thì cùng dậy. Khi cháu H. chậm trễ trong việc đánh răng, rửa mặt, Hiệp đã có hành vi trừng phạt bằng cách bắt cháu đeo bình nước 5 lít vào cổ. Sau đó, cả Hiệp và Tâm liên tiếp tát vào mặt cháu H. nhiều lần.

Không dừng lại ở đó, khi cháu H. có biểu hiện sợ hãi, không kiểm soát được vệ sinh cá nhân, người cha dượng và mẹ đẻ đã dùng dép đánh vào mặt khiến bé gái 4 tuổi ngã xuống nền nhà. Sau khi lau rửa qua loa cho cháu H, Hiệp đưa Tâm đi khám thai, sau đó cả 2 đưa nhau đi chơi, bỏ mặc cô bé 4 tuổi trong phòng trọ một mình.

Chiều cùng ngày, khi quay về, thấy cháu H. đang lấy bánh kẹo ăn, cho rằng cháu ăn vụng, Tâm tiếp tục dùng dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu, mặt con gái 4 tuổi. Bị đánh, cháu H. sợ hãi đến nỗi không kiểm soát được vệ sinh. Thấy vậy, Tâm lại tiếp tục tát vào mặt cháu và bắt cháu tự vào nhà tắm rửa. Một lát sau, Hiệp quát cháu H. tự đi tắm.

Khi phát hiện cháu H. nghịch bẩn trong nhà tắm, Hiệp và Tâm không những không chăm sóc con mà còn chửi bới và bạo hành cháu bé. Hiệp đã dùng vòi nước xịt bồn cầu trực tiếp vào mặt cháu H. rồi đẩy cháu H. nằm xuống nền nhà tắm. Khi cháu H. giãy dụa gào khóc thì Hiệp dùng hai chân kẹp chặt đầu cháu, một tay giữ chặt người cháu còn một tay cầm vòi xịt nước liên tục vào miệng, mũi cô bé 4 tuổi. Điều đau lòng là, Tâm nhìn thấy Hiệp bạo hành con gái mình như vậy nhưng không nói gì và bỏ đi. Hiệp tiếp tục xịt nước đến khi thấy cháu H. không gào khóc giãy giụa nữa thì mới dừng tay.

Khi phát hiện cháu H. không còn phản ứng, Hiệp và Tâm mới tìm cách sơ cứu, rồi gọi cấp cứu, nhưng đã quá muộn.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hiệp và Tâm khai nhận, đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong suốt khoảng một tháng trước đó. Tần suất đánh đập diễn ra 2-3 ngày/lần, với nhiều công cụ như dép, chổi, cán hót rác, móc quần áo.

Ngoài việc đánh đập, hai đối tượng còn áp dụng hình thức trừng phạt như: bắt cháu đeo chai nước nặng vào cổ, bỏ đói không cho ăn uống. Đặc biệt, từ ngày 1/5 đến 3/5 - thời điểm ngay trước khi xảy ra vụ việc, cháu H. bị bỏ đói liên tục trong 3 ngày.

Các cơ quan chức năng nhận định, đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự xuống cấp về đạo đức và ý thức pháp luật. Nạn nhân là trẻ nhỏ, hoàn toàn không có khả năng tự vệ, nhưng lại bị chính người thân gần gũi nhất tước đoạt quyền sống.

Hiện, cơ quan chức năng TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ trẻ em, trách nhiệm không của riêng ai!

Vụ việc bé B.T.H (4 tuổi) tử vong do bị bạo hành trên đây không chỉ là một tội ác gây phẫn nộ, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh đau xót về trách nhiệm của người lớn đối với trẻ em - đối tượng yếu thế nhất trong xã hội.

Theo Tiến sĩ Tâm lý học Nguyễn Thanh Giang - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trước hết, cha mẹ và người chăm sóc trẻ phải nhận thức rõ: nuôi dưỡng, bảo vệ con cái không chỉ là nghĩa vụ đạo đức mà còn là trách nhiệm pháp lý được quy định trong Luật Trẻ em 2016. Mọi hành vi bạo lực, ngược đãi, bỏ mặc trẻ em đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật hình sự.

“Không có bất kỳ lý do nào dù là dạy dỗ, bực tức hay khó khăn kinh tế có thể biện minh cho hành vi xâm hại thân thể, tinh thần của trẻ nhỏ. Bạo lực không bao giờ là phương pháp giáo dục, mà chỉ gieo mầm cho tổn thương và hệ lụy lâu dài đối với sự phát triển của trẻ", Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nhấn mạnh.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, qua vụ việc trên thấy một thực tế đáng lo ngại, trẻ em có thể bị bạo hành trong thời gian dài mà không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Điều này đặt ra trách nhiệm không chỉ của gia đình, mà còn của cộng đồng. Người thân, hàng xóm, những người sống xung quanh không thể thờ ơ trước những dấu hiệu bất thường như trẻ bị đánh đập, tiếng khóc lóc thường xuyên diễn hàng ngày; bị bỏ đói, hay có biểu hiện sợ hãi, tổn thương... Sự im lặng, vô cảm trong những tình huống như vậy đôi khi đồng nghĩa với việc tiếp tay cho cái ác”.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi bạo hành trẻ em, mỗi công dân cần chủ động thông báo, phản ánh đến chính quyền địa phương, cơ quan công an hoặc các đường dây nóng bảo vệ trẻ em. Đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm xã hội, góp phần bảo vệ một sinh mạng, một tương lai.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ trẻ em; nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của bạo hành và nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục con cái. Các mô hình giám sát cộng đồng, tổ dân phố, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… cần được phát huy vai trò trong việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các vụ việc có nguy cơ xâm hại trẻ em.

“Không thể để những bi kịch tương tự xảy ra chỉ vì sự thiếu hiểu biết, vô trách nhiệm hay thờ ơ. Mỗi trẻ em sinh ra đều có quyền được sống an toàn, được yêu thương và bảo vệ. Khi một đứa trẻ bị bạo hành đó không chỉ là lỗi của những đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với xã hội về trách nhiệm bảo vệ những mầm xanh tương lai”, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nhấn mạnh.

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: baovephapluat.vn