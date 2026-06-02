'Nhân viên chứng khoán' được giải cứu về Việt Nam lại xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc

Kỳ bị khởi tố, bắt giam vì tái phạm hành vi xuất cảnh trái phép - Ảnh: PA09 Tây Ninh

Người này vừa bị lực lược chức năng nước bạn bắt giữ.

Ngày 1-6, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Quốc Kỳ (38 tuổi, ngụ xã Minh Thạnh, TP.HCM) để điều tra về tội vi phạm quy định về xuất cảnh.

Qua điều tra ban đầu, vào ngày 28-5-2025, Kỳ xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia để làm nhân viên phục vụ tại casino. Tuy nhiên khi sang Campuchia, Kỳ bị đưa vào khu vực Kim Sa, TP Bavet, tỉnh Svay Rieng để làm việc lừa đảo bằng cách lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội.

Biết làm việc lừa đảo, Kỳ xin nghỉ thì bị bắt phải bồi thường 3.000 USD. Không có tiền, Kỳ tìm cách liên lạc và đã được lực lượng chức năng Campuchia giải cứu, trao trả về Việt Nam.

Ngày 9-9-2025, Kỳ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật với số tiền 4 triệu đồng.

Sau một thời gian, đến ngày 7-4, Kỳ lại tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia để chơi đánh bạc và bị lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra, bắt giữ, trao trả về Việt Nam.

Đã từng bị xử phạt hành chính, do đó lần này Kỳ đã bị khởi tố, bắt tạm giam tội vi phạm quy định về xuất cảnh.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết từ đầu năm đến nay đã thụ lý điều tra 5 vụ án, quyết định khởi tố 5 bị can tương tự về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo quy định tại Điều 347 Bộ luật Hình sự, người nào xuất cảnh trái phép, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép mà trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này nhưng tiếp tục vi phạm thì có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Công an Tây Ninh cũng khuyến cáo người dân cần nhận thức rõ, không chủ quan cho rằng việc đi qua biên giới theo đường mòn, lối mở, đi theo người dẫn đường hoặc quay lại Việt Nam không làm thủ tục chỉ là "vi phạm nhỏ", mà còn có thể bị xử lý hình sự khi tái phạm.

Tác giả: An Long

Nguồn tin: tuoitre.vn