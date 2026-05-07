Vụ bé gái 4 tuổi ch.ế.t vì nhiều lần bị b.ạo h.ành: Khởi tố cha dượng tội g.i.ế.t người

Liên quan vụ bé gái 4 tuổi tử vong sau nhiều lần bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành, ngày 7-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại Ninh Bình) để điều tra về tội giết người.

Đồng thời, cơ quan công an xem xét hành vi của Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú Tuyên Quang, mẹ đẻ bé gái) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 18h ngày 3-5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím.

Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỉ lệ tổn thương cơ thể của cháu H. lên tới 99%.

Dù được y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do thương tích quá nặng, đến chiều 6-5, bé H. đã tử vong.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định Hiệp sống chung như vợ chồng với Tâm tại một phòng trọ ở phường Phú Diễn. Cháu H. là con riêng của Tâm, sống cùng hai người từ tháng 3.

Sáng 3-5, khi cháu H. chậm trễ trong việc đánh răng, rửa mặt, Hiệp đã có hành vi bắt cháu đeo bình nước 5 lít vào cổ. Sau đó, cả Hiệp và Tâm liên tiếp tát vào mặt bé H. nhiều lần.

Cháu H. có biểu hiện sợ hãi, không kiểm soát được vệ sinh cá nhân, người cha dượng và mẹ đẻ đã dùng dép đánh vào mặt khiến bé gái ngã xuống nền nhà.

Sau khi lau rửa qua loa cho cháu H., Hiệp đưa Tâm đi khám thai, rồi đưa nhau đi chơi, bỏ mặc đứa bé 4 tuổi trong phòng trọ.

Chiều cùng ngày, khi quay về, thấy cháu H. đang lấy bánh kẹo ăn, cho rằng cháu ăn vụng, Tâm tiếp tục dùng dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu, mặt con gái.

Bị đánh, cháu H. sợ hãi không kiểm soát được vệ sinh. Thấy vậy, Tâm tiếp tục tát vào mặt cháu, bắt tự vào nhà tắm rửa.

Khi phát hiện cháu H. nghịch bẩn trong nhà tắm, Hiệp chửi bới và bạo hành cháu bé. Tâm nhìn thấy Hiệp bạo hành con gái mình nhưng không nói gì và bỏ đi.

Khi phát hiện cháu H. không còn phản ứng, Hiệp và Tâm mới tìm cách sơ cứu, rồi gọi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong suốt khoảng 1 tháng trước đó. Tần suất đánh đập diễn ra 2-3 ngày/lần, với nhiều công cụ như dép, chổi, cán hốt rác, móc quần áo.

Ngoài việc đánh đập, hai người này còn bắt cháu đeo chai nước nặng vào cổ, bỏ đói không cho ăn uống. Đặc biệt, từ ngày 1 đến 3-5, cháu H. bị bỏ đói.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ