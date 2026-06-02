Đẩy website cờ bạc lên top tìm kiếm, Giám đốc công ty truyền thông bị bắt

Hành vi của Mạnh, 31 tuổi, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện. Ngày 2/6, bị can này cùng 17 quản lý, nhân viên có vai trò giúp sức tích cực, đã bị bắt tạm giam để điều tra tội Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, 15 người khác bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ yêu cầu điều tra.

Các nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo do Mạnh làm giám đốc hoạt động trong lĩnh vực tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lượt truy cập website trên Internet nhằm tiếp cận nhiều người dùng hơn.

Cơ quan điều tra xác định, phần lớn khách hàng là các website có nội dung trái phép, trong đó có nhiều trang tổ chức đánh bạc online. Để thực hiện, Mạnh chỉ đạo nhân viên tạo hàng loạt backlink, bài viết và nội dung quảng bá trên mạng.

Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp, chia thành nhiều bộ phận như marketing, chăm sóc khách hàng, SEO, IT và backlink; mỗi nhóm phụ trách một khâu riêng.

Mạnh sử dụng 41 ví điện tử để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng nhằm che giấu dòng tiền. Việc trả lương cho nhân viên chủ yếu bằng tiền mặt, không chuyển khoản ngân hàng.

Công an xác định từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, công ty này thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng, chủ yếu từ việc quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép. Trong đó có 22 website cờ bạc tiếng Việt chưa được cấp phép hoạt động.

Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, cảnh sát thu giữ hơn 7 tỷ đồng gồm tiền mặt, tài sản quy đổi từ tiền điện tử, một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng, cùng 29 máy tính và 41 điện thoại di động.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, vụ án là cảnh báo đối với những người lợi dụng dịch vụ quảng cáo, SEO trên môi trường mạng để tiếp tay cho các website vi phạm pháp luật, đặc biệt là trang đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn không gian mạng.

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: vnexpress.net