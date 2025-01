Phát huy sức mạnh "quả đấm thép" trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trung tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự tại Hội nghị triển khai chương trình công tác Công an năm 2025 của Công an tỉnh

Trong năm 2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Theo đó, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá 29 chuyên án, bắt giữ 215 đối tượng; trong đó có nhiều chuyên án lớn, được các cấp biểu dương, khen thưởng, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Ngoài ra, đồng chủ trì Công an các đơn vị, địa phương phá 06 chuyên án, bắt 34 đối tượng; giải cứu thành công 43 nạn nhân trong các vụ mua bán người. Hiện trên địa bàn không còn tội phạm có tổ chức. Công tác điều tra, xử lý án, tin báo, tố giác về tội phạm được thực hiện đúng quy định. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao; trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%...

Toàn cảnh Hội nghị

Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự trong năm 2024, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh yêu cầu đơn vị cần tiếp tục phát huy tính chủ động, quyết liệt trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, xứng đáng là “quả đấm thép” của Công an Nghệ An trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Đồng chí Thượng tá Trần Đức Thân - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự nhấn mạnh: Những kết quả, thành tích đơn vị đạt được là nhờ sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của tập thể lãnh đạo, chỉ huy, CBCS trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; với quyết tâm giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân

Với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, tập thể Phòng Cảnh sát hình sự vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Bộ Công an tặng Cờ thi đua. Nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Ngày 15/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an một số tỉnh, thành phố phá chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng về hành vi “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền” dưới hình thức “vượt/hack sinh trắc học”. Bước đầu làm rõ ổ nhóm trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, chiến công của Phòng Cảnh sát hình sự trong năm 2024. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; trong đó tập trung nhận diện sự chuyển hướng trong hoạt động của tội phạm, từ đó chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhất là các hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích… Cùng với đó, quan tâm làm tốt công tác xây dựng lực lượng, quản lý cán bộ, xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự trong sạch, vững mạnh; xứng đáng là “quả đấm thép” của Công an Nghệ An trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tác giả: Hồng Hạnh - Văn Hậu