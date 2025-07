Phát hiện xác nghi can liên quan cái chết của người phụ nữ trong nhà nghỉ

Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân là chị P.T.M.H. (SN 1987, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, vào khoảng 21h đêm 28/7, sau khi đi ăn cùng nhóm bạn thì chị P.T.M.H. đến nhà nghỉ Kim Thư ở phường Thành Nhất thuê phòng 105 nghỉ qua đêm.

Nghi can liên quan đến cái chết của chị P.T.M.H. được phát hiện tử vong tại một vườn cà phê của người dân.



Khoảng 20 phút sau, có một người đàn ông đến quầy lễ tân nhà nghỉ tự xưng là chồng của chị P.T.M.H. và hỏi chị đang ở phòng nào. Sau đó, nhân viên lễ tân đã dẫn người đàn ông này lên phòng 105.

Đến khoảng 10h ngày 29/7, nhân viên nhà nghỉ lên dọn phòng thì phát hiện chị P.T.M.H. đã tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên cổ bị siết bởi một sợi dây dù nên đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Theo Cơ quan điều tra, trong quá trình truy xét nghi can nghi ngờ đến cái chết của chị P.T.M.H., lực lượng Công an phát hiện nghi can này đã tử vong tại một rẫy cà phê của người dân, bên cạnh có một chai thuốc trừ sâu đã uống dở.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: cand.com.vn