Phát hiện người đàn ông tử vong trong rừng tràm ở Lâm Đồng, để lại thư tuyệt mệnh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h20 sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể anh N.V.T (32 tuổi, trú thôn 5, xã Liên Hương, thuộc địa phận huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), trong tư thế treo cổ trên cây keo lá tràm tại khu vực thôn 1 Bình Thạnh.

Hiện trường vụ việc

Tiếp nhận tin báo lúc 8h, Công an xã Liên Hương đã nhanh chóng cử lực lượng bảo vệ hiện trường và làm việc với các bên liên quan. Ghi nhận tại chỗ, xe máy của nạn nhân được dựng cách vị trí tử vong khoảng 60 mét.

Qua kiểm tra tư trang, lực lượng chức năng tìm thấy trong túi quần bên phải của anh T. một lá thư tuyệt mệnh. Đại diện gia đình xác nhận đây là nét chữ của nạn nhân, đồng thời cho biết anh T. thời gian qua có biểu hiện trầm cảm do áp lực về bệnh tật và các khoản nợ.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, nạn nhân rời nhà lúc hơn 6h sáng sau khi phụ mẹ vợ dọn hàng. Đáng chú ý, anh T. đã điện thoại rủ một người bạn ra khu vực mộ của gia đình để nói chuyện. Tuy nhiên, khi người bạn này đến nơi hẹn thì sự việc đã rồi.

Hiện gia đình đã làm đơn cam kết, xác định rõ nguyên nhân tử vong là do tự tử và đề nghị không tiến hành khám nghiệm tử thi để lo hậu sự.

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV