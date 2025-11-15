Câu chuyện xót xa của cụ bà để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử

Sáng 15/11, thông tin từ phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền địa phương vừa bàn giao thi thể của một người phụ nữ cho gia đình đưa về mai táng.

Người thân đến nhận thi thể nạn nhân trôi dạt vào bờ biển phường Vũng Áng.

Trước đó, khoảng 14h25 ngày 14/11, người dân địa phương đi qua khu vực kè đá bên bờ biển thuộc tổ dân phố Hải Phong (phường Vũng Áng) thì phát hiện một thi thể nữ giới nằm ngửa trên bờ kè.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo chính quyền địa phương, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường xác minh. Qua nhận dạng, thi thể nữ giới cao khoảng 1,5m, mặc áo thun màu vàng, quần thun màu đen. Một số bộ phận cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Phó chủ tịch UBND phường Vũng Áng, thông tin: "Buổi chiều, địa phương phát thông báo tìm người thân của thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ. Đến tối cùng ngày, người con trai đã đến và xác định đây là mẹ của anh".

Những đồ dùng của nạn nhân để lại trên cầu trước khi nhảy xuống dòng sông Lam.

Người con trai cho biết, gia đình đã tìm cụ bà liên tục trong nhiều ngày qua. Tối 11/11, không thấy mẹ đâu nên gia đình chia nhau đi tìm kiếm. Nhận được thông tin trên cầu Bến Thuỷ 2 có một đôi giày, áo khoác và áo mưa được cho là của cụ bà nên gia đình đã tìm đến.

Trước khi rời đi, bà để lại 6 triệu đồng cùng một bức thư tuyệt mệnh gửi cho con cháu. Trong thư, bà viết rằng mình không oán trách hay giận dỗi ai, chỉ vì đau đớn do bệnh tật kéo dài, khiến cuộc sống trở nên quá sức chịu đựng.

"Mẹ biết rằng làm như vậy là không hay, nhưng các con, các cháu hãy thấu hiểu cho mẹ, cho bà. Càng sống mẹ càng đau khổ, cả mẹ và các con, các cháu đều khổ…", bà N. để lại lời nhắn trong thư.

Bà cũng cho biết mọi khoản nợ đã được thanh toán xong, chỉ còn lại 6 triệu đồng nhờ con cháu giữ lại làm chi phí hậu sự. Trong những dòng cuối, bà căn dặn các con hãy chung sống hòa thuận, nuôi dạy con cháu nên người, và nói rõ rằng bà sẽ ra đi tại cầu Bến Thủy.

Bức thư cụ bà để lại nhắn nhủ con cháu trước khi tự tử.

Những ngày sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Nghệ An, cùng với đội cứu hộ từ thiện đã giúp đỡ gia đình tìm kiếm cụ bà nhưng vẫn không có kết quả.

Cho đến chiều 14/11, đọc được thông tin tìm kiếm thân nhân của phường Vũng Áng, gia đình mới thử vào để kiểm tra và xác nhận được người thân mất tích. Hiện, gia đình đã đưa nạn nhân về mai táng theo phong tục địa phương.

