Phát hiện một người Hàn Quốc tử vong tại Sihanoukville, Campuchia

Các quan chức cảnh sát Campuchia rời khỏi một ngôi chùa ở Phnom Penh vào ngày 20-10, sau khi khám nghiệm tử thi một sinh viên Hàn Quốc được cho là bị tra tấn đến chết tại Campuchia - Ảnh: YONHAP

Theo tờ Korea Times, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21-10 thông báo một người đàn ông Hàn Quốc khoảng 50 tuổi được phát hiện đã tử vong trong phòng khách sạn ở thành phố Sihanoukville của Campuchia.

Thi thể được tìm thấy vào khoảng 20h tối 20-10 (giờ địa phương). Cảnh sát Campuchia đã thông báo cho Đại sứ quán Hàn Quốc thông qua một lãnh đạo cộng đồng người Hàn ở địa phương.

Người đại diện cộng đồng này cho biết tại hiện trường có hộ chiếu, một tờ giấy được cho là thư tay của nạn nhân và một chiếc điện thoại di động.

Đại sứ quán Hàn Quốc đã cử cán bộ tới hiện trường để phối hợp với cơ quan chức năng Campuchia. Cảnh sát Campuchia hiện đang điều tra vụ việc.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh hàng loạt vụ người Hàn Quốc bị dụ sang Campuchia làm việc cho các đường dây lừa đảo trực tuyến được ghi nhận gần đây.

Hàn Quốc đã lập phái đoàn do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jin A dẫn đầu đến Phnom Penh đầu tháng này, nhằm thảo luận về hợp tác điều tra và hồi hương công dân.

Tuy nhiên, theo Hãng tin Yonhap, giới chức Hàn Quốc cho biết cái chết của người đàn ông 50 tuổi nhiều khả năng không liên quan đến các đường dây lừa đảo.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ hỗ trợ lãnh sự kịp thời cho gia đình nạn nhân, bao gồm việc tổ chức tang lễ và các thủ tục liên quan.

Trước đó, dư luận Hàn Quốc rúng động với vụ phát hiện thi thể một sinh viên Hàn Quốc nghi bị tra tấn đến chết ở Campuchia. Vào ngày 21-10, tức 74 ngày sau khi được tìm thấy, thi thể của sinh viên này đã được đưa trở về nước trên chuyến bay của hãng Korean Air.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: tuoitre.vn