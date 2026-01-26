Phát hiện bàn chân người trên bãi biển ở Khánh Hòa

Nguồn tin của PV Báo CAND sáng 26/1 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp Công an phường Đông Ninh Hòa khám nghiệm hiện trường và một phần thi thể người trôi dạt vào bãi đá ở địa phương này, để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Tổ an ninh trật tự ở phường Đông Hòa khoanh vùng hiện trường phát hiện bàn chân để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 9h30 sáng 25/1, trong lúc bà Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1970, trú tại thôn Xuân Mỹ, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), đang đi nhặt đá cuội và san hô ở bãi biển thuộc địa phận tổ dân phố 1 Đông Hải, phường Đông Ninh Hòa, thì phát hiện một bàn chân người.

Kết quả khám nghiệm cho thấy đây là bàn chân phải của người, nhận định là một phần thi thể của nam giới đang bị phân hủy, không có dấu vết chặt chém, trên mu bàn chân có vết sẹo từ cổ chân đến ngón chân.

Trạm y tế phường Đông Ninh Hòa khẳng định trước đó không có trường hợp bệnh nhân nào mất bàn chân đến cơ sở y tế này điều trị, rà soát trên địa bàn phường cũng không có trường hợp người dân nào mất tích.

Sau cuộc khám nghiệm, bàn chân người nêu trên đã được chuyển giao cho UBND phường Đông Ninh Hòa chôn lấp theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn