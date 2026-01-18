Nghệ An: Phát hiện bom khi đánh cá trên sông

Quả bom phát lộ cách bờ sông khoảng 20m. (Ảnh: TRỌNG KIÊN)

Trước đó, vào chiều 15/1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Liên tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện quả bom lớn khi đang đánh bắt cá trên sông Lam.

Quả bom có ký hiệu MK-82, đường kính 30cm, dài 140cm, nặng khoảng 250kg.

Quả bom phát lộ cách bờ sông khoảng 20m, cách khu vực nhà dân khoảng 500m.

Sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Quân sự xã Kim Liên đã cử lực lượng xuống xác minh thông tin, khoanh vùng bảo vệ hiện trường chờ lực lượng chức năng xử lý.

Lực lượng chức năng trục vớt quả bom.

Theo xác định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, quả bom là loại bom phá, có ký hiệu MK-82, đường kính 30cm, dài 140cm, nặng khoảng 250kg, còn nguyên kíp nổ.

Quả bom này còn sót lại sau chiến tranh do Mỹ thả xuống.

Lực lượng chức năng đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, tổ chức trục vớt và vận chuyển quả bom đến khu vực thao trường bắn Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Vạn An thuộc xã Nam Đàn để tiến hành tiêu hủy thành công, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

