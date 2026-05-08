Pháp: Hỗn loạn tại Paris, gần 130 người bị bắt

Người dân ăn mừng sau trận đấu của PSG. (Nguồn: Getty Images)

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez ngày 7/5 cho biết gần 130 người đã bị bắt tại khu vực thủ đô Paris sau các vụ đụng độ giữa cổ động viên và cảnh sát trong đêm ăn mừng câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain (PSG) giành quyền vào chung kết UEFA Champions League mùa giải 2025-2026.

Trả lời đài phát thanh Europe 1 (Pháp), Bộ trưởng Laurent Nuñez nêu rõ tổng cộng 127 người đã bị bắt tại vùng đô thị Paris, trong đó có 107 trường hợp tại thủ đô Paris.

Cũng theo Bộ trưởng Laurent Nuñez, có 11 người bị thương trong các vụ bạo động, trong đó có 1 trường hợp bị thương nặng cùng 23 cảnh sát bị thương nhẹ.

Các vụ đụng độ xảy ra bên ngoài sân vận động Parc des Princes và trên đại lộ Champs-Élysées khi cảnh sát giải tán đám đông và ngăn người biểu tình phong tỏa tuyến đường vành đai quanh thành phố.

Theo lịch, trận chung kết UEFA Champions League sẽ diễn ra giữa Paris Saint-Germain và Arsenal vào ngày 30/5 tại Budapest (Hungary). Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết sẽ tăng cường lực lượng an ninh nhằm bảo đảm trật tự trong dịp này./.

Tác giả: Nguyễn Hà

Nguồn tin: vietnamplus.vn