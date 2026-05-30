Nghi phạm bán chất độc cho người muốn tự tử trên toàn cầu nhận tội

Nghi phạm Kenneth Law đã gửi 1.209 bưu kiện được cho là chất độc cho người "có nhu cầu tự tử" tại 41 quốc gia trước khi các trang web của ông ta bị đóng cửa. Trong ảnh, cảnh sát Canada thông báo bắt được nghi phạm Law vào năm 2023 - Ảnh: Cảnh sát khu vực Peel, tỉnh Ontario, Canada

Theo Hãng tin AFP, ông Kenneth Law (60 tuổi) xuất hiện tại tòa án ở thị trấn Newmarket, tỉnh Ontario ngày 29-5 và nói "tôi nhận tội" với 14 cáo buộc hỗ trợ tự tử.

Nghi phạm Law từng là một đầu bếp. Law bị bắt năm 2023 sau khi cảnh sát phát hiện ông điều hành các diễn đàn trực tuyến có nội dung hướng dẫn người khác cách tự kết liễu cuộc đời.

Theo hồ sơ vụ án, ông Law đã gửi các bưu kiện chứa chất độc cho hàng trăm người ở nhiều nước như Anh, Pháp, Bỉ và Úc.

Ban đầu, giới chức Canada truy tố Law với 14 cáo buộc giết người và 14 cáo buộc hỗ trợ tự tử.

Tuy nhiên tại phiên tòa ngày 29-5, công tố viên cho biết họ không có đủ cơ sở để kết tội giết người nên sẽ rút các cáo buộc này.

Việc tuyên án sẽ được thực hiện ở một phiên điều trần khác, dự kiến diễn ra vào tháng 9. Các chuyên gia pháp lý cho biết ông Law có thể đối mặt mức án từ 10 đến 20 năm tù.

Vụ việc gây chú ý tại nhiều quốc gia do có nhiều trường hợp tử vong nghi ngờ tự tử được cho là liên quan đến các diễn đàn trực tuyến của nghi phạm.

Tại Vương quốc Anh, Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) cho biết đang điều tra 112 trường hợp tử vong có liên quan đến người đàn ông này.

Ông David Parfett - cha của một thanh niên người Anh qua đời năm 2021 bằng vật liệu được cho là do Law cung cấp - cho biết ông thất vọng khi Law không bị xét xử vì tội giết người.

"Nếu ông ta không đưa ra những hướng dẫn chi tiết về cách tự sát thì có lẽ con trai tôi vẫn còn sống. Với tôi, đó là giết người", ông Parfett nói với Hãng tin AFP.

Theo giáo sư luật Robert Currie của Đại học Dalhousie (tỉnh Nova Scotia, Canada), một trong những khó khăn của vụ án là xác định liệu hành vi của ông Law có thể bị xem là giết người hay chỉ là hỗ trợ tự tử theo luật Canada.

Tác giả: Thanh Hiệp

Nguồn tin: tuoitre.vn