Cháy ký túc xá nữ ở Kenya khiến 16 học sinh thiệt mạng, 73 em bị thương

Vụ cháy xảy ra tại trường nữ sinh Utumishi ở thị trấn Gilgil, cách thủ đô Nairobi khoảng 120km về phía tây. Theo Hội Chữ thập đỏ Kenya, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1h sáng theo giờ địa phương, thời điểm hơn 220 học sinh đang ngủ trong ký túc xá. Tuy nhiên, vụ việc chỉ được báo cáo khoảng 2 tiếng sau đó.

Nhiều học sinh được cho là đã phải nhảy từ tầng cao xuống để thoát thân trong lúc lửa lan nhanh.

Wambui Nderitu, người có em họ theo học tại trường, kể lại với BBC Africa: “Khi chúng tôi đến nơi, mọi người được yêu cầu xếp hàng chờ thông tin. Ai cũng rất lo lắng vì nghe tin có học sinh thiệt mạng và nhiều em đang được cấp cứu trong bệnh viện”.

Ảnh: Reuters

Người này cho biết thêm: “Một số em ở tầng trên phải nhảy xuống để thoát ra ngoài nên bị thương”. Em họ của cô may mắn sống sót nhưng bị gãy chân.

Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kipchumba Murkomen đã có mặt tại hiện trường cùng các quan chức địa phương để chia buồn với gia đình các nạn nhân.

“Đây là thời khắc vô cùng đau buồn. Khi đã xác nhận 16 người thiệt mạng, tôi mong người dân Kenya cùng sát cánh với các gia đình trong lời cầu nguyện và sự hỗ trợ”, ông nói, đồng thời kêu gọi công chúng kiên nhẫn chờ kết quả điều tra và tránh suy đoán.

Ảnh: Reuters

Quan chức cảnh sát địa phương Masoud Mwinyi cho biết khu vực trường học đã bị phong tỏa để phục vụ điều tra, chỉ phụ huynh học sinh mới được phép vào bên trong. Nhà chức trách xác nhận đám cháy đã được khống chế nhưng nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

Các vụ cháy tại trường nội trú xảy ra khá phổ biến ở Kenya. Theo báo cáo gần đây của Bộ Giáo dục nước này, nguyên nhân thường liên quan đến phóng hỏa, tình trạng quá tải ký túc xá và các vấn đề liên quan đến ma túy.

Trong hơn 20 năm qua, Kenya đã ghi nhận hơn 100 trẻ em thiệt mạng trong các vụ cháy trường học. Báo cáo của cơ quan kiểm toán quốc gia cũng cho thấy nhiều trường thiếu thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết và không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn xây dựng.

Năm 2024, một vụ cháy tại trường nội trú tư nhân ở Kenya từng khiến ít nhất 21 trẻ em từ 10 đến 14 tuổi thiệt mạng.

Vụ cháy trường học nghiêm trọng nhất tại Kenya trong những năm gần đây xảy ra vào năm 2001 tại hạt Machakos, khiến 67 học sinh tử vong trong một vụ cháy ký túc xá.

Nguồn: Daily Mail

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn