Mỹ bắt giữ nghi phạm đặt bom ống trong vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội

Hình ảnh đối tượng đặt bom ống gần tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 5/1/2021. Ảnh: FBI

Trong nhiều năm qua, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã công bố video giám sát, treo thưởng 500.000 USD và tiếp nhận hàng trăm đầu mối để truy tìm nghi phạm nói trên. Đoạn video ghi lại ngày 5/1/2021 cho thấy một người đặt một quả bom gần ghế đá bên ngoài trụ sở Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) và một quả khác tại trụ sở đảng Cộng hòa (RNC). Cả hai địa điểm này đều nằm gần tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Hai quả bom được phát hiện trong ngày 6/1/2021, cùng thời điểm nhiều người tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ nhằm cản trở việc Quốc hội chứng nhận chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 thuộc về ông Joe Biden. Cảnh sát đã vô hiệu hóa thành công cả hai thiết bị trên.

Trong vụ việc nói trên, đám đông đã xông qua hàng rào an ninh, đụng độ với khoảng 140 cảnh sát và gây thiệt hại hơn 2,8 triệu USD.

