Yêu lầm kẻ sát nhân, bác sĩ pháp y dùng lon Red Bull vạch tội

Caroline là nhà bệnh lý học pháp y làm việc tại một nhà xác ở Glasgow. Sau cuộc chia tay đầy đau khổ với người đàn ông bạo hành, cô đăng ký ứng dụng hẹn hò Tinder.

"Tôi cảm thấy rất cô đơn và muốn tìm một người không cố thay đổi tôi, muốn cùng tôi bắt đầu cuộc sống với dự định kết hôn và có con", Caroline giải thích trong phim tài liệu Should I Marry a Murderer?.

Không lâu sau, Caroline được ghép đôi với Alexander McKellar, sống cách cô hơn một giờ lái xe.

Alexander là thợ săn kiêm người gác rừng tại trang trại Auch Estate rộng hàng chục nghìn ha ở vùng cao nguyên Scotland. Hồ sơ Tinder của anh ta ghi "cao 1,93 m, tìm kiếm ai đó để sưởi ấm trong những đêm lạnh giá ở trang trại".

Caroline đồng ý gặp Alexander tại trang trại cho buổi hẹn hò đầu tiên vào đầu tháng 10/2020.

Sau đó, mối quan hệ giữa hai người phát triển nhanh chóng, nhưng Caroline dần nhận ra Alexander ẩn giấu một khía cạnh tăm tối, bộc lộ khi anh ta uống quá nhiều rượu. Bình thường Alexander có vẻ quyến rũ và ngọt ngào, nhưng khi say rượu, anh ta hay lớn tiếng và hung hăng.

Tại một bữa tiệc của gia đình McKellar, Robert - anh em sinh đôi của Alexander -lén nói với Caroline rằng Alexander "không được bình thường" và tâm thần bất ổn, nhưng Caroline đang say đắm trong tình yêu đến nỗi mù quáng nên hoàn toàn bỏ qua lời nhắc nhở đó.

Lời thú nhận kinh hoàng

Ngày 28/11/2020, khi mới quen nhau được khoảng hai tháng, Alexander cầu hôn.

Caroline đưa hôn phu về ra mắt gia đình ở Glasgow nhân dịp Giáng sinh. Nhưng trước khi họ lên đường, Alexander thú nhận một điều gây sốc. Anh ta nói với Caroline rằng ba năm trước, vào tối muộn ngày 29/9/2017, khi lái xe trong tình trạng say xỉn, anh ta đã tông trúng người đi xe đạp tên Tony Parsons.

Lúc đó, Robert đang ngồi ở ghế phụ trong xe tải của Alexander. Theo lời kể, Tony không tử vong ngay sau vụ va chạm, nhưng hai anh em không gọi cấp cứu. Thay vào đó, họ kéo Tony và chiếc xe đạp sang bên đường, rồi lái xe về trang trại, thay quần áo, đổi xe và quay lại hiện trường. Họ đưa thi thể Tony về trang trại, để trong rừng trước khi chôn ở một nơi khác trong khu đất.

Dù thừa nhận đã phạm sai lầm khủng khiếp, Alexander vẫn khẳng định mình "không phải là người xấu". Caroline vô cùng kinh hãi, nhưng không báo cảnh sát ngay lập tức vì chưa thể tiếp nhận những gì được nghe.

Cả hai vẫn đến nhà bố mẹ Caroline vào dịp lễ. Trong thời gian ở đó, Alexander nhờ Caroline giúp di chuyển thi thể nạn nhân vì chủ sở hữu mới đang có kế hoạch xây dựng thêm các tòa nhà tại nơi anh ta chôn xác.

Caroline gọi cho cảnh sát vào ngày 27/12/2020. Ba ngày sau, cặp song sinh bị bắt. Cảnh sát khám xét trang trại để tìm thi thể nhưng không thấy. Sau đó, anh em nhà McKellar được thả mà không bị buộc tội.

Nỗ lực vạch trần tội ác

Caroline lo sợ cho tính mạng của bản thân và gia đình khi biết Alexander và Robert đã được tự do, nhưng cô vẫn cố gắng thu thập bằng chứng cho nhà chức trách.

Trong một lần đến thăm trang trại, Caroline nói với Alexander rằng nếu muốn giúp phi tang xác, cô cần biết vị trí chính xác. Khi anh ta chỉ chỗ, cô kín đáo để lại một lon Red Bull bị bẹp ở đúng vị trí đó, rồi dùng nó để thông báo cho cảnh sát nơi cần tìm kiếm.

Caroline Muirhead bỏ lại một lon Red Bull tại vị trí chôn xác Tony Parsons.

Caroline cũng ghi âm các cuộc trò chuyện với cặp song sinh về vụ án, bao gồm lời thú nhận của Robert rằng nạn nhân vẫn còn sống khi họ rời khỏi hiện trường.

Tháng 1/2021, cảnh sát lần theo thông tin do Caroline cung cấp về lon Red Bull và khai quật được hài cốt của Tony Parsons. Sau đó, Caroline dẫn cảnh sát đến chỗ của anh em nhà McKellar, bắt giữ họ vào ngày 12/1.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Tony bị chấn thương nghiêm trọng do lực tác động mạnh vào xương sườn, xương chậu và cột sống. Nạn nhân có thể vẫn còn sống trong khoảng 20 đến 30 phút sau khi bị Alexander tông vào bằng xe tải.

Cú sốc của nhân chứng

Ban đầu, hai anh em bị buộc tội giết người, phiên tòa xét xử dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 7/2023.

Công tố viên yêu cầu Caroline ra làm chứng, nhưng cô hoảng sợ và choáng váng vì toàn bộ vụ án "đổ dồn lên vai mình", nên đã tìm đến rượu và ma túy để cố gắng làm tê liệt cảm xúc. Khi Caroline không xuất hiện tại tòa, thẩm phán ban hành lệnh bắt giữ cô, cho đến khi anh em nhà McKellar đồng ý thỏa thuận nhận tội để được giảm nhẹ tội danh.

Alexander nhận tội ngộ sát, đồng thời nhận tội cố gắng cản trở công lý cùng Robert. Tòa tuyên phạt Alexander 12 năm tù, còn Robert bị kết án 5 năm 3 tháng tù.

Tháng 1/2025, Alexander được cho là đã dàn xếp vụ kiện dân sự ngoài tòa án khi công ty bảo hiểm của anh ta chi trả một khoản tiền sáu chữ số cho gia đình Tony.

Trong khi đó, Caroline phải chịu đựng căng thẳng và tổn thương tâm lý nghiêm trọng khi giúp cảnh sát giải quyết vụ án mạng. Cô nhiều lần đệ đơn khiếu nại Cảnh sát Scotland, cho rằng không cảm thấy được họ bảo vệ.

"Tôi đã đặt rất nhiều niềm tin vào họ và họ hứa giữ kín danh tính, trợ giúp, nhưng ngay khi bạn cung cấp những gì họ muốn, bạn bị bỏ rơi. Họ ám chỉ ngay từ đầu rằng nếu không hợp tác, tôi cũng có thể gặp rắc rối vì tiếp tay cho tội phạm, lãng phí thời gian của cảnh sát", Caroline kể với Daily Record vào năm 2023.

Nhưng sau cuộc điều tra kéo dài 5 năm, phần lớn cáo buộc không được chứng minh, cảnh sát khẳng định đã cung cấp cho Caroline sự hỗ trợ thích hợp.

Hiện Caroline (35 tuổi) sống ở bờ biển Scotland và có người bạn đời mới "vô cùng tốt bụng". Cô đã cai nghiện thành công, định kỳ đi khám bác sĩ tâm thần và có mối quan hệ tốt hơn với gia đình so với trước khi vụ việc xảy ra.

Khi được hỏi về cảm nhận hiện tại về Alexander, Caroline nói rằng không hối hận vì đã tố cáo: "Anh ta không bị kết tội giết người, nhưng anh ta đã cướp đi sinh mạng của một người vô tội. Vì vậy, đối với tôi, anh ta là kẻ hèn nhát và là kẻ giết người".

