Cuộc chiến đòi công lý cho nữ diễn viên tố bị đồng nghiệp cưỡng hiếp tập thể

Phong trào #MeToo đã vạch trần văn hóa làm việc độc hại trong ngành giải trí, phơi bày cách những người đàn ông quyền lực bóc lột phụ nữ trong hậu trường. Tại Mỹ, sự sụp đổ của ông trùm Harvey Weinstein đã trở thành bước ngoặt quan trọng, dẫn đến các bản án và một cuộc thanh lọc rộng lớn hơn ở Hollywood.

Nhưng ở Hàn Quốc, có một trường hợp tương tự. Năm 2004, nữ sinh viên cao học họ Yang, 29 tuổi, tố cáo bị cưỡng hiếp tập thể khi làm diễn viên quần chúng và bị quấy rối tình dục bởi nhiều nhân viên truyền hình. Sau đó, cô rút đơn kiện và tự tử. Em gái Yang cũng tự tử không lâu sau đó. Bố của họ qua đời chỉ vài tuần sau. Trong suốt thời gian này, không ai bị đưa ra xét xử.

Hơn hai thập kỷ trôi qua, đây vẫn là một trong những vụ bê bối gây xôn xao nhất trong ngành phát thanh truyền hình Hàn Quốc bởi những cáo buộc bạo lực, sai sót mang tính hệ thống và sự tan vỡ của một gia đình.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng

Các vụ tấn công được cho là xảy ra từ tháng 8 đến tháng 11/2004. Yang cáo buộc bốn người đàn ông cưỡng hiếp và tám người khác quấy rối tình dục. Tất cả đều là nhân viên tại đài truyền hình nơi Yang làm việc bán thời gian, bao gồm một điều phối viên phụ trách tuyển dụng diễn viên quần chúng.

Yang từng là sinh viên xuất sắc, giành được nhiều học bổng, công việc ở đài truyền hình là việc làm bán thời gian do em gái cô giới thiệu.

Theo bà Jang Yeon-rok, mẹ Yang, hành vi của Yang thay đổi đột ngột sau một ngày phải đi làm một mình.

Hai chị em vốn cùng đến làm việc hôm đó, nhưng em gái về nhà trước vì trời quá nóng. Yang chọn ở lại và nói: "Nếu đi về thì sẽ không được trả tiền. Chị sẽ ở lại. Dù sao thì ở nhà cũng chẳng có việc gì".

Sau đó, Yang ngày càng bất ổn. Cô đi đi lại lại với vẻ căng thẳng, lẩm bẩm những cái tên và thể hiện ý nghĩ bạo lực. Có lúc, cô được cho là đã nói: "Mình nên giết chúng".

Sau khi nhập viện tâm thần, Yang tiết lộ những hành vi lạm dụng khủng khiếp mà cô phải chịu đựng. Bà Jang tức giận gọi điện thoại cho điều phối viên chính phụ trách các diễn viên quần chúng, nhưng ông ta đe dọa "biến Yang thành gái điếm" bằng cách bêu xấu cô ở nơi làm việc.

Theo hồ sơ bệnh viện, những tổn thương tâm lý ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức Yang đã nói với mẹ: "Đồ khốn. Tao sẽ giết mày".

Yang (ở giữa) xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Ảnh: JTBC

Tháng 12/2004, Yang đệ đơn tố cáo hình sự, nhưng rút đơn vào ngày 25/7/2005. Khi được bác sĩ hỏi lý do, hồ sơ y tế ghi lại rằng cô chỉ trả lời đơn giản: "Khó quá".

Bà Jang cho biết chồng bà cố gắng thuyết phục Yang không rút đơn kiện, nhưng điều phối viên chính, một trong những kẻ bị buộc tội, đã đe dọa giết mẹ con bà. Bà Jang nói cũng bị người đàn ông đó hành hung, nhưng người này không bị buộc tội về vụ tấn công.

Bằng chứng và lời khai cho thấy Yang bị tổn thương thêm do cảnh sát. Một số sĩ quan bị cáo buộc đã công kích Yang bằng lời nói, yêu cầu cô vẽ chi tiết bộ phận sinh dục của những kẻ xâm hại.

Trong quá trình điều tra, Yang bị buộc phải ở cùng phòng thẩm vấn với những kẻ bị tố cáo, đôi bên mâu thuẫn lời khai. Một sĩ quan bị cáo buộc đã gây áp lực buộc cô rút đơn, nói rằng "việc này không cấu thành hành vi phạm tội đối với người trưởng thành".

Bố Yang ban đầu thuyết phục cô không nhượng bộ, cuối cùng đã cùng con gái đến đồn cảnh sát để rút đơn.

Nhiều năm sau vụ việc, tối 18/8/2009, Yang nhảy lầu. Thư tuyệt mệnh cho thấy việc này đã được Yang lên kế hoạch. "Họ đã ép tôi làm điều này", "Tôi không còn lý do gì để sống nữa"... là những lời cô để lại.

Chưa đầy một tuần sau, vào ngày 3/9, em gái Yang cũng gieo mình theo cách tương tự. "Con nhớ chị quá, nên con đi đây. Mẹ ơi, hãy trả thù cho chị. Mẹ làm được mà", cô viết trong thư tuyệt mệnh, theo lời kể của bà Jang.

Người bố qua đời vì đột quỵ vào ngày 3/11 cùng năm, chỉ còn lại người mẹ vẫn tiếp tục đấu tranh đến nay, mong nhận được lời xin lỗi và một cuộc điều tra thấu đáo về nhừng gì đã xảy ra.

Cuộc chiến đơn độc của người mẹ

Vụ việc chưa bao giờ được xác định về mặt pháp lý là một vụ hiếp dâm trong phiên tòa hình sự, do nạn nhân đã rút đơn tố cáo. Tuy nhiên, vụ việc được nhìn nhận rộng rãi là một bi kịch trong việc bảo vệ nạn nhân khỏi những hành vi bạo lực tình dục và bóc lột kinh hoàng.

Một số phán quyết của tòa án cũng thừa nhận điều này, dù bà Jang chưa bao giờ nhận được khoản bồi thường nào do đã hết thời hiệu theo Bộ luật Dân sự.

"Dựa trên lời khai của các nhân chứng và chính nạn nhân, có cơ sở để tin rằng cô ấy là nạn nhân của một vụ xâm hại tình dục", Tòa án Trung tâm Seoul nêu trong phán quyết năm 2015. Dù đã bác đơn kiện được nộp gần một thập kỷ sau vụ tấn công bị cáo buộc và hơn bốn năm sau khi nạn nhân qua đời, tòa cho rằng "không có dấu hiệu cho thấy Yang viết nhật ký trong trạng thái hoang tưởng".

Năm 2018, một trong những kẻ bị tố cáo đệ đơn kiện bà Jang tội phỉ báng vì đã tiết lộ tên tuổi anh ta. Nhưng tòa án đã phán quyết có lợi cho bà Jang, đưa ra tuyên bố được nhiều người coi là sự thừa nhận trách nhiệm từ phía nhà chức trách.

"Tòa án không khỏi cảm thấy vô cùng đau xót và day dứt trước nỗi đau mà hai mẹ con phải gánh chịu, vốn trở nên trầm trọng hơn bởi sự thất bại thảm hại của hệ thống nhà nước", tòa nêu trong phán quyết.

Năm 2018, chính phủ tổ chức lễ tang và lễ tưởng niệm cho chị em Yang, 9 năm sau khi họ qua đời. Buổi lễ diễn ra tại Trung tâm Y tế Quốc gia, Bộ trưởng Bình đẳng Giới khi đó là bà Jung Hyun-baek đã đến viếng.

"Bộ sẽ đảm bảo bi kịch như vậy không xảy ra nữa, để cái chết của hai người không phải là vô ích", bà Jung nói với truyền thông sau khi gặp người mẹ.

Từ năm 2019, bà Jang đăng tải hình ảnh, tên và các thông tin cá nhân khác của những kẻ bị tố cáo lên YouTube. Kênh này đã bị chặn truy cập công khai, nhưng các video được tải lên từ nhiều năm trước vẫn còn trên nền tảng này.

Ở tuổi 70, bà Jang đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc phỉ báng do các những kẻ bị tố cáo đưa ra.

Công lý chưa đến

Đến nay, bà Jang vẫn chưa thấy bất kỳ kẻ nào bị đưa ra xét xử. Một số kẻ bị bêu xấu trước công chúng nhưng vẫn chưa bị trừng phạt hình sự hay bị buộc phải bồi thường tài chính cho những tội danh bị cáo buộc.

Năm 2020, một số kẻ bị phát hiện làm nhân viên sản xuất của một công ty thầu phụ cho đài truyền hình lớn, nhưng đã nhanh chóng bị sa thải sau khi vụ việc bị phanh phui.

Không ai trong số họ thừa nhận tội lỗi hay bày tỏ chia buồn về những cái chết. Một kẻ cho biết cáo buộc "đã được chứng minh là vô căn cứ", kẻ khác nói rằng Yang là người chuyên dụ dỗ đàn ông quan hệ tình dục để tống tiền. Kẻ bị cáo buộc khởi xướng vụ tấn công tình dục khẳng định cái chết của nạn nhân không liên quan đến mình.

Tháng 12/2025, một bản kiến nghị kêu gọi điều tra lại vụ án đã được đệ trình lên Quốc hội, sau đó được chuyển đến Ủy ban An ninh và Hành chính công của Quốc hội vào ngày 8/1. Tốc độ bản kiến nghị thu thập đủ 50.000 chữ ký cần thiết cho thấy sự phẫn nộ mạnh mẽ của công chúng đối với vụ việc vẫn kéo dài đến nay. Các động thái nhằm phơi bày toàn bộ sự thật về tội ác xảy ra năm 2004 đang dần được thúc đẩy.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net