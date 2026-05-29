Tổng thống Singapore chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore sáng nay, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và phu nhân ra cửa xe đón, nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Singapore.

Hai lãnh đạo sau đó làm lễ chào cờ và giới thiệu các thành viên đoàn cấp cao hai nước. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo Singapore và phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết một trọng tâm quan trọng của chuyến thăm là thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Việt Nam và Singapore đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Hai bên có thể tăng hợp tác trong trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, đô thị thông minh, kinh tế số, chính phủ số và chuyển đổi xanh. Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển dài hạn của Việt Nam.

Về kinh tế, hai bên kỳ vọng thúc đẩy mạnh hơn hợp tác đầu tư, thương mại, tài chính và kết nối chuỗi cung ứng. Singapore có thế mạnh về công nghệ, tài chính, logistics, quản trị hiện đại, trong khi Việt Nam có thị trường năng động, nguồn nhân lực dồi dào và tốc độ tăng trưởng cao. Sự bổ trợ này tạo dư địa rất lớn để hai nước cùng phát triển trong giai đoạn mới.

Theo Thứ trưởng Cường, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La, bài phát biểu quan trọng nhất của diễn đàn, thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam và vai trò, uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Điều này cũng phản ánh sự quan tâm của các nước đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam.

Việt Nam và Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025.

Điểm sáng nổi bật nhất trong quan hệ Việt Nam - Singapore là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Singapore hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 4.500 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 97 tỷ USD.

Biểu tượng thành công tiêu biểu trong hợp tác song phương là hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). Từ khu VSIP đầu tiên, đến nay mạng lưới VSIP đã phát triển tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tác giả: Ngọc Ánh

