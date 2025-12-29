Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự tổng kết công tác Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham quan Triển lãm 80 năm Quốc hội Việt Nam và dấu ấn nhiệm kỳ Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Thắng



Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý; Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Đặng Xuân Phương; nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển; nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Vân Chi; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Trần Đức Thuận; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia.

Về phía tỉnh Nghệ An có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, các nguyên lãnh đạo tỉnh.

Dòng chảy liên tục của lịch sử Quốc hội in đậm dấu ấn trách nhiệm của những người con Xô Viết anh hùng

Trong diễn văn kỷ niệm, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh nêu rõ, trải qua gần 80 năm, Quốc hội Việt Nam luôn vững vàng là trụ cột của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là hiện thân cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nơi hội tụ ý chí của mọi giai tầng xã hội, dân tộc và tôn giáo.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khẳng định, trong mọi hoàn cảnh, Quốc hội luôn gắn bó máu thịt với cử tri, lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, chuyển hóa ý chí và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân thành Hiến pháp, pháp luật và những quyết sách mang tầm chiến lược, dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Trên nền tảng kiên định đường lối của Đảng, Quốc hội không ngừng đổi mới tư duy lập pháp, nâng cao hiệu lực giám sát tối cao, quyết định kịp thời những vấn đề hệ trọng của quốc gia, đồng thời chủ động, tích cực trong hoạt động đối ngoại nghị viện, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Sự phát triển của Quốc hội là dòng chảy liên tục của kế thừa và sáng tạo, là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam - nền dân chủ vì Nhân dân, do Nhân dân và phụng sự Nhân dân”, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cho biết, cùng ôn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển vẻ vang của Quốc hội Việt Nam - hành trình kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng dân chủ của cả dân tộc, đối với các thế hệ ĐBQH tỉnh Nghệ Tĩnh trước đây và tỉnh Nghệ An ngày nay là niềm vinh dự lớn lao, là niềm tự hào sâu sắc. Bởi trong dòng chảy liên tục của lịch sử Quốc hội, luôn in đậm dấu ấn trách nhiệm, tâm huyết và sự cống hiến bền bỉ của những người con Xô Viết anh hùng - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An ghi dấu bởi bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết

Theo Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, trong mỗi Khóa Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An luôn ghi dấu ấn bởi bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết. Các thế hệ đại biểu của tỉnh đã không quản gian lao cùng Quốc hội kháng chiến; đã không ngừng tận tụy cùng Quốc hội kiến quốc; luôn sâu sát với Nhân dân, góp tiếng nói trách nhiệm vào các quyết sách hệ trọng của đất nước.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, trong mỗi nhiệm kỳ, các ĐBQH tỉnh Nghệ An luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sắc sảo, tinh thần phụng sự Nhân dân, để lại dấu ấn đậm nét trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia.

Kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Khóa XV đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tạo dấu ấn của một nhiệm kỳ trách nhiệm và hành động, thực hiện nhiệm vụ kép, phòng, chống Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn tham gia 19 Kỳ họp - nhiều nhất trong lịch sử Quốc hội, thể hiện sinh động tinh thần “Quốc hội họp mỗi khi Nhân dân cần, đất nước cần”; cùng Quốc hội thông qua khối lượng lập pháp kỷ lục với 150 luật, 49 nghị quyết.

Riêng tỉnh Nghệ An, trong một nhiệm kỳ đã có 2 nghị quyết đặc thù được Quốc hội thông qua, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển mạnh mẽ và bền vững trong giai đoạn mới.

Nhiều quyết sách quan trọng, mang tính đột phá và tầm vóc lịch sử đã được Quốc hội ban hành, từ sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, kết thúc hoạt động cấp huyện, đến quyết định chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách đặc thù cho từng lĩnh vực, địa phương…

Trên mỗi mặt công tác, mỗi bước đi, mỗi việc làm của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Khóa XV đều để lại dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy, bền chặt giữa Quốc hội với Nhân dân, đồng thời đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà và của đất nước.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội vào ngày 6/1/1946, là thời khắc lịch sử quan trọng, mở ra kỷ nguyên dân chủ mới cho đất nước, đến hôm nay sau 80 năm, Quốc hội Việt Nam luôn là biểu tượng sinh động của ý chí Nhân dân, trí tuệ dân tộc và khát vọng phát triển.

Trong dòng chảy vẻ vang ấy, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tự hào đã và đang tiếp nối truyền thống trách nhiệm, tận tâm và dấn thân, mang hơi thở cuộc sống vào nghị trường, đưa tiếng nói cử tri vào những quyết sách lớn của đất nước.

Bước vào chặng đường mới, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An nêu rõ, với truyền thống cách mạng và khát vọng vươn lên của quê hương Bác Hồ, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đổi mới, hành động và cống hiến, góp phần cùng Quốc hội xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và phát triển bền vững.

+ Trước đó, Phó Chủ tịch Thường Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Đoàn công tác đã tham quan triển lãm 80 năm Quốc hội Việt Nam và dấu ấn nhiệm kỳ của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; dâng hương tại Đền Chung Sơn thờ gia tiên Hồ Chủ tịch và dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả: Hoàng Ngọc

Nguồn tin: daibieunhandan.vn