Cuộc đua vô địch V.League 2025/26 còn ai?

Ninh Bình đang bất bại và đứng đầu bảng tổng sắp. Ảnh: Đức Cường

Sau vòng 11 của V.League 2025/26, Ninh Bình đang tạm dẫn đầu với 8 trận thắng, 3 hòa và được 27 điểm. Đây cũng là đội đang bất bại sau 11 trận đấu và vượt trội so với các đối thủ còn lại, nếu chỉ tính trong nhóm 4 đội dẫn đầu, gồm CAHN (26 điểm), Hải Phòng (20 điểm) và Thể Công Viettel (19 điểm). Trong lúc điểm số của các đối thủ ở những thứ hạng dưới còn cách xa hơn nữa, như CATP.HCM đứng thứ 5 với 17 điểm, còn Hà Nội và Hà Tĩnh xếp thứ 6 và 7 với 15 điểm, một khoảng cách khá lớn.

Trong 4 đối thủ nhóm đầu, CAHN là đội có thể đua tranh cao nhất với Ninh Bình ở ngôi đầu. Nói thế, vì thầy trò HLV Mano Polking chỉ mới đá có 10 trận và cũng đang bất bại với 8 trận thắng, 2 trận hòa và được 26 điểm. Do đó, họ hoàn toàn có thể vượt mặt Ninh Bình nếu thắng Thanh Hóa ở trận đá bù cho vòng 10 sắp tới, khi khoảng cách giữa họ với ngôi đầu bảng hiện chỉ là 1 điểm.

Hiện chỉ có CAHN đang bám sát và đua tranh được với Ninh Bình. Ảnh: Minh Tuấn

Trong khi đó, Hải Phòng dẫu đang nằm trong Top 3 với 20 điểm, nhưng thực lực của đội bóng đất Cảng không quá mạnh, chỉ cần một vài vị trí dính chấn thương là ảnh hưởng đến sức mạnh của cả đội. Do đó, HLV Chu Đình Nghiêm khá thận trọng khi cho biết: “Chúng tôi chỉ nỗ lực từng trận một, trước mắt là trụ hạng, nhưng nếu cờ đến tay thì tội gì không phất”.

Ngược lại, những cái tên được đánh giá cao ở cuộc đua vô địch như Thể Công Viettel, Hà Nội, Nam Định… giờ đang lóp ngóp ở những vị trí phía dưới. Thể Công Viettel đang có 19 điểm và xếp thứ 4 tổng sắp, nhưng khoảng cách 8 điểm với đội đầu bảng Ninh Bình khiến thầy trò HLV Velizar Popov phải nỗ lực rất nhiều mới có thể rút ngắn khoảng cách để quay lại cuộc đua ở những vòng đấu tới.

Thể Công Viettel phải rất nỗ lực mới có thể quay lại đường đua ngôi đầu. Ảnh: Minh Tuấn

Trong khi đó, Hà Nội dẫu được nhận định là ứng viên sáng giá ở cuộc đua ngôi đầu, nhưng sự trầy trật ở giai đoạn mở màn đã khiến thành tích của đội bóng Thủ đô không như mong đợi. Tính đến nay, dẫu đang xếp thứ 6 nhưng cách biệt 12 điểm so với Ninh Bình (15 so với 27) khiến Hà Nội đang thất thế rất lớn trong cuộc đua vô địch. Trước đây, Hà Nội thường có những cú nước rút ngoạn mục ở giai đoạn bứt tốc, nhưng với khoảng cách như thế này, thật khó tin họ có thể làm nên bất ngờ.

Thực tế, lượt đi của V.League 2025/26 còn 2 vòng nữa mới kết thúc và sau đó là 13 trận của giai đoạn lượt về, nên vẫn chưa thể xác định ai sẽ là chủ nhân của ngôi đầu. Dẫu thế sau 11 vòng đấu, có thể thấy Ninh Bình và CAHN đang là hai cái tên sáng giá nhất. Đặc biệt, với động thái chiêu mộ những tên tuổi ở các nơi về để bổ sung lực lượng cho giai đoạn sắp tới, Ninh Bình cho thấy quyết tâm lần đầu lên ngôi vô địch V.League.

Tuy nhiên, vẫn còn 15 vòng đấu nữa nên chặng đường phía trước hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ, đặc biệt là những cú bứt tốc ngoạn mục vào phút chót, khiến cuộc đua vô địch trở nên quyết liệt và hấp dẫn hơn.

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn