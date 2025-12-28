2 vụ bê bối bóng đá lớn nhất năm 2025: Việt Nam đều là nạn nhân

Đội bóng đá nữ Việt Nam bị từ chối bàn thắng khó tin ở chung kết SEA Games 2025 - Ảnh: NAM TRẦN

Vụ nhập tịch cầu thủ trái phép của Malaysia, xì căng đan dàn xếp tỉ số ở Thổ Nhĩ Kỳ, ồn ào của tuyển Cameroon, và bàn thắng bị từ chối của Bích Thùy nằm trong danh sách những "bê bối lớn nhất" của làng bóng đá năm 2025.

Vài ngày trước, kênh truyền hình nổi tiếng NTV của Đức đăng tải bài viết về bàn thắng bị từ chối của Bích Thùy ở chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.

"Trọng tài đã sai lầm đến mức không thể tin được trong tình huống này. Đây có lẽ là sai lầm tệ nhất trong năm nay", kênh NTV bình luận về việc trọng tài biên cho rằng Bích Thùy đã việt vị ở tình huống mà cô đứng trên hậu vệ đối phương đến 2 mét.

Nhiều trang báo khác trong khu vực như Se Asia Goal, SEAGF News cũng gọi đây là "sai lầm lớn nhất về công tác trọng tài", hoặc "bê bối lớn bậc nhất" làng bóng đá trong năm 2025.

Trong khi đó, báo The Straits Times của Singapore nêu vụ việc này như "sai lầm tệ nhất SEA Games 33".

Vụ việc thứ 2 - liên quan bóng đá Việt Nam được nhắc đến hiển nhiên là bê bối nhập tịch cầu thủ trái phép của Malaysia.

Chính báo New Straits Times của Malaysia thừa nhận điều này, trong 2 bài viết chỉ ra bóng đá Malaysia đã đi vào lịch sử về việc... đóng tiền phạt. Nhiều trang báo khác trong khu vực như Bola, Tribun News cũng cho rằng đây là vụ bê bối lớn nhất trong năm.

Nhiều trang báo châu Âu cũng đưa tin rộng rãi về vụ việc. Báo DW của Đức gọi vụ bê bối này là "lời cảnh tỉnh cho cả làng bóng đá thế giới".

Trong bài bình luận của mình, nhà báo gạo cội John Duerden cho rằng "cả thế giới nên rút ra bài học từ vụ việc này", và cho rằng vụ bê bối của Malaysia sẽ đi vào lịch sử làng bóng đá, buộc FIFA phải thay đổi nhiều về các quy định nhập tịch.

Ngoài ra, xì căng đan dàn xếp tỉ số ở Thổ Nhĩ Kỳ, nghi án cựu danh thủ Samuel Eto'o thao túng làng bóng đá Cameroon thông qua chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá cũng được truyền thông quốc tế liệt vào danh sách những bê bối bóng đá hàng đầu trong năm 2025.

Tác giả: HUY ĐĂNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ