Cảnh tượng thót tim xảy ra ở cúp châu Phi

Thủ môn Monged Elneel của Sudan đột ngột ngã quỵ trên sân.

Phút 37 của hiệp một trận đấu giữa Sudan gặp Guinea Xích Đạo, Elneel đang đứng ở phần sân của mình bỗng đột ngột ngã quỵ xuống sân. Đội ngũ y tế ngay lập tức có mặt để hỗ trợ và may mắn thay sau khi kiểm tra, các bác sĩ đánh giá anh đủ điều kiện để tiếp tục thi đấu.

Mọi dấu hiệu cho thấy Elneel chỉ gặp sự cố do hạ đường huyết, không có biến chứng nghiêm trọng nào khác. Elneel sau đó nhanh chóng hồi phục, tiếp tục trấn giữ khung thành và góp công lớn vào chiến thắng bất ngờ 1-0 của Sudan.

Khoảnh khắc này khiến toàn bộ sân vận động và người hâm mộ thót tim, bởi trong quá khứ nhiều cầu thủ châu Phi từng qua đời đột ngột trên sân. Cảnh tượng này cũng khiến truyền thông và người hâm mộ dấy lên câu hỏi về tình trạng sức khỏe của các cầu thủ châu Phi.

Bởi lẽ, Elneel năm nay mới 29 tuổi và chủ yếu chơi trong nước cho các đội ở Sudan, đó có lẽ là lý do sức khỏe của anh không được quan tâm và theo dõi đầy đủ như nhiều đồng nghiệp đang chơi tại châu Âu.

