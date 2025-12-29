Khẩn trương hoàn thiện dự thảo các Nghị định thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh điểm cầu trực tuyến tại tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chủ trì tại điểm cầu Nghệ An



Tại cuộc họp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo dự thảo các Nghị định gồm: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê, điều và phòng, chống thiên tai; Sửa đổi và bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm; Sửa đổi và bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực tài nguyên nước; Sửa đổi và bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực biển và hải đảo; Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuỷ lợi; Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, dự thảo phạm vi, đối tượng, nội dung, chính sách các Nghị định bám sát yêu cầu thực thi, bảo đảm đúng, phù hợp về mặt pháp luật. Các Bộ, ngành, địa phương cần làm rõ tính sát thực, khả thi của các Nghị định trong thực tế địa phương mình, từ đó giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương thống nhất cao với sự cần thiết ban hành các Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời đã tập trung phân tích những vấn đề trọng tâm, đề xuất các giải pháp cụ thể để bảo đảm tính khả thi, công bằng và minh bạch đối với các dự thảo Nghị định trên.

Từ thực tiễn của địa phương, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành Lâm Đồng, Sơn La, Đà Nẵng, An Giang… đề nghị, đối với lĩnh vực tài nguyên nước, cần rút ngắn thời gian lập và gia hạn quy hoạch để đáp ứng yêu cầu phát triển và thích ứng biến đổi khí hậu; việc áp dụng ngưỡng, giới hạn khai thác nước dưới đất cần linh hoạt, gắn với kết quả điều tra, cân bằng nước cụ thể từng khu vực. Đồng thời, đề nghị hoàn thiện quy định về trách nhiệm cung cấp số liệu và phương pháp xác định sản lượng để thuận lợi trong tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm, đề nghị xem xét bỏ nội dung dẫn chiếu pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công để tránh chồng chéo và “khoảng trống pháp lý”, gây lúng túng khi thực hiện ở địa phương. Đối với chính sách hỗ trợ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững, đề nghị bổ sung đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp liên kết với các chủ rừng, đồng thời bỏ điều kiện phải có dự án được phê duyệt nhằm phù hợp thực tiễn, khuyến khích doanh nghiệp tham gia quản lý rừng bền vững và tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, các địa phương đề nghị bổ sung yêu cầu thiết bị giám sát hành trình phải được Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm định và thống nhất lại tên, số hiệu phụ lục. Đồng thời, điều chỉnh lại con số của phụ lục cho thống nhất; hoàn thiện quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống VMS với các hệ thống quản lý tàu cá khác; phân cấp quyền sử dụng cho các tổ chức, cá nhân được quyền sử dụng dữ liệu giám sát hành trình tàu cá; bỏ yêu cầu duy trì kết nối VMS khi tàu neo đậu tại bờ do không khả thi về kỹ thuật và an toàn. Đề nghị điều chỉnh quy định về trách nhiệm báo cáo, kiểm tra khi lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị theo hướng tạo thuận lợi cho ngư dân và cơ quan quản lý địa phương.

Ngoài ra, các đại biểu dự họp cũng đề xuất cơ chế phối hợp giữa lực lượng bộ đội, công an địa phương trong lĩnh vực quản lý rừng; bổ sung việc lấy ý kiến bắt buộc đối với lực lượng quân đội địa phương trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đóng mở cửa rừng tại khu vực biên giới, biển đảo… đảm bảo cơ chế rõ ràng, tránh sự chồng chéo trong bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Vụ pháp chế cần rà soát, thống nhất tên gọi của các Nghị định…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc xây dựng Nghị định phải bám sát thực tiễn, bảo đảm rõ ràng, minh bạch hơn các quy định trước đây, đồng thời đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành. Việc xem xét sửa đổi chính sách khi đã được thống nhất là cần tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý việc ban hành các quy định mới phải xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, không được quy định chung chung. Những nội dung không thực sự cần thiết, không thuộc phạm vi thẩm quyền thì không nên đưa vào Nghị định để tránh làm chính sách thêm phức tạp.

Trên cơ sở cho ý kiến về một số vấn đề các đại biểu dự họp nêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan dự thảo chịu trách nhiệm rà soát, trong đó Bộ Tư pháp là cơ quan rà soát cuối cùng, chịu trách nhiệm đảm bảo tính liên thông, hợp pháp và khả thi khi ban hành các Nghị định. Các Bộ, ngành góp ý và gửi cơ quan soạn thảo trong ngày hôm nay để kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo, ban hành các Nghị định trước ngày 01/01/2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng rõ ràng, khả thi. Đồng thời tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến từ các địa phương, chuyên gia để khi ban hành bảo đảm tính ổn định và hiệu quả trong tổ chức thực hiện…

