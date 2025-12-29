Đêm nhạc 'Về đây bốn cánh chim trời' hủy giờ chót, nghệ sỹ, khán giả bức xúc

Các nghệ sỹ tập luyện cho chương trình. (Ảnh: Ngọc Việt Show)

“Về đây bốn cánh chim trời” - đêm nhạc tôn vinh bốn nhạc sỹ lớn Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến đã không thể diễn ra vào tối 28/12 như kế hoạch, do vướng nhiều “lùm xùm” về khâu tổ chức.

Đáng chú ý, đơn vị sản xuất Công ty Ngọc Việt Corporation ra thông báo hủy show vào thời điểm hàng nghìn khán giả đã có mặt ở địa điểm tổ chức, gây nên sự bất bình lớn đối với người yêu nhạc.

Đêm nhạc nhiều thị phi

Theo thông báo ban đầu, đêm nhạc diễn ra vào lúc 20h tối 28/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, có sự góp mặt của các ca sỹ: Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thụy, nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sỹ violin Trịnh Minh Hiền và nhạc sỹ Trần Tiến.

Poster của chương trình.

Những ngày qua, chương trình vướng nhiều tranh luận. Ca sỹ Bằng Kiều, nhạc sỹ Hoài Sa và Giám đốc âm nhạc Cao Trung Hiếu lần lượt rút lui với lý do bận việc. Sau đó, nhạc sỹ Vũ Quang Trung thay thế ông Cao Trung Hiếu ở vị trí Giám đốc âm nhạc.

Đại diện gia đình nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, ca sỹ Trịnh Vĩnh Trinh, cho biết chương trình dự định sử dụng 9 tác phẩm âm nhạc của cố nhạc sỹ song chưa thực hiện nghĩa vụ tác quyền cho gia đình hoặc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - nơi gia đình ủy quyền khai thác.

Bà Trịnh Vĩnh Trinh cho hay gia đình đã đề nghị Ngọc Việt không sử dụng các tác phẩm âm nhạc kể trên khi chưa thanh toán tiền bản quyền trước khi sử dụng; đồng thời đề nghị Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

Những thông báo khác nhau của đơn vị tổ chức.

Sáng 28/12, Ngọc Việt thông báo ngừng show với lý do thiếu chi phí, cần thêm thời gian bán vé và thay đổi địa điểm từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia sang Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình.

Theo lịch, hơn 40 người (gồm nghệ sỹ và dàn nhạc) sẽ tham gia buổi tổng duyệt sáng 28/12; song một nghệ sỹ cho biết buổi tổng duyệt này đã không diễn ra do đơn vị sản xuất chưa thanh toán thù lao cho nghệ sỹ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

Đến chiều cùng ngày, đại diện Ban Tổ chức lại cho biết bất chấp những khó khăn, êkip và nghệ sỹ cố gắng để chương trình có thể diễn ra như kế hoạch.

Fanpage Ngọc Việt show liên tiếp đăng tải những bài viết, video quay cảnh sân khấu, kèm lời chia sẻ: "Concert 'Về đây bốn cánh chim trời' vẫn diễn ra vào 20h ngày 28/12 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình."

Khán giả, nghệ sỹ bức xúc

Tối 28/12, chỉ một giờ trước khi đêm nhạc chính thức diễn ra, Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung thông báo cá nhân ông và toàn bộ các nghệ sỹ sẽ rút khỏi sự kiện.

Với vai trò Giám đốc âm nhạc và đại diện cho hơn 40 nghệ sỹ, nhạc sỹ, ông Vũ Quang Trung thông báo họ sẽ không tham gia chương trình dự kiến tổ chức vào 20h ngày 28/12.

Trước giờ biểu diễn, các hàng ghế đang dần được lấp đầy. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ông cho hay trong suốt quá trình chuẩn bị, toàn bộ nghệ sỹ và nhạc sỹ đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm chuyên môn, bao gồm: Hoàn tất phần hòa âm, phối khí theo đúng kế hoạch; luyện tập nghiêm túc và đầy đủ với 4 ngày tập trung liên tục cùng ban nhạc, dàn nhạc. Đảm bảo sẵn sàng về mặt nghệ thuật và chất lượng biểu diễn theo tiêu chuẩn đã thống nhất.

Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực trao đổi đến thời điểm cuối cùng, Ban Tổ chức đã không thực hiện đầy đủ điều khoản trong hợp đồng, khiến các điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra đúng tiêu chuẩn chuyên môn và tổ chức không còn được đảm bảo.

“Vì vậy, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định không tham gia,” nhạc sỹ Vũ Quang Trung khẳng định.

Ca sỹ Lê Hiếu cũng đăng thông báo trên trang cá nhân về việc hủy biểu diễn: “Sau nhiều nỗ lực trao đổi đến thời điểm hiện tại và theo thông báo từ Ban Tổ chức, chương trình đã thay đổi thông báo hủy và diễn liên tục, không đảm bảo chất lượng và thời gian của chương trình theo như cam kết. Hiếu rất tiếc vì sự việc này có thể gây ảnh hưởng đến lịch trình, kế hoạch cũng như sự mong đợi của quý khán giả và những người đã theo dõi chương trình. Hiếu rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ mọi người."

Bất chấp thông báo của các nghệ sỹ, Ngọc Việt tuyên bố chương trình vẫn diễn ra nhưng sẽ lùi giờ biểu diễn từ 20h chuyển sang 20h30.

Kết cục, khi hàng nghìn khán giả đã ổn định vị trí thì bà Thu Hà, đại diện Ngọc Việt lên sân khấu thông báo: “Vì lý do bất khả kháng, dù đã cố gắng hết sức để khắc phục nhưng chương trình vẫn phải tạm hoãn lại để có thời gian chuẩn bị tốt hơn. Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức về thời gian của chương trình trong 10 ngày tới đây.”

Có mặt tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình vào lúc 21h30, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus nhận thấy khu vực này vẫn tập trung rất nhiều khán giả đang hoang mang, bức xúc.

Tối muộn 28/12, nhiều khán giả rời khỏi khu vực tổ chức. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chị Đặng Thu Lý (Hà Nội) cho hay đêm nhạc được ấn định là sẽ diễn ra vào tối 28/12, song những ngày gần đây, Công ty Ngọc Việt đưa ra nhiều thông báo trái ngược nhau về thời gian và địa điểm tổ chức.

Tuy chị Lý thấy khó hiểu vì sự “tiền hậu bất nhất” của Ban Tổ chức nhưng vì chương trình thông báo vẫn sẽ diễn ra vào lúc 20h30 nên chị vẫn đến địa điểm tổ chức.

“Tôi cùng hàng nghìn khán giả vô cùng bức xúc với cách tổ chức của Ngọc Việt. Tôi có nghe nói đến những lùm xùm về bản quyền âm nhạc, thù lao cho nghệ sỹ nhưng vì thông báo gần nhất là chương trình sẽ diễn ra nên tôi vẫn đến. Thật ái ngại khi thấy rất nhiều khán giả lớn tuổi đến đây, mong được thưởng thức âm nhạc của 4 tên tuổi lớn mà phải ra về. Có những người ở tỉnh, đi xe máy vượt quãng đường rất xa đến Hà Nội để nghe nhạc,” chị Lý chia sẻ.

Khán giả Thạch Thu Hà bức xúc: “Không thể chấp nhận cách làm ăn đậm mùi lừa đảo của Ngọc Việt Show khi lùa cả mấy ngàn khán giả vào show rồi ngang nhiên tuyên bố hủy chương trình sau khi muộn 30 phút so với kế hoạch.”

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc này./.

Tác giả: Minh Thu

Nguồn tin: vietnamplus.vn