Hai thanh niên ngổ ngáo "thông chốt" tông bị thương đại úy CSGT

Sáng 29-12, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết lực lượng công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ 2 thanh niên "thông chốt", tông bị thương một đại úy công an đang làm nhiệm vụ.

Hai thanh niên ngổ ngáo tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 ngày 28-12, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn theo kế hoạch, tại Km 26+500, QL.39, phát hiện 1 chiếc máy do T.N.M. (SN 2006) điều khiển, chở theo N.V.T. (SN 2005, cùng trú xã Lương Bằng) di chuyển với tốc độ rất cao, hướng từ xã Lương Bằng đi xã Hiệp Cường. Liền đó, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 thanh niên không chấp hành, mà tiếp tục phóng xe với tốc độ cao lao qua chốt và tông vào đại úy L.H.V. đang làm nhiệm vụ. Hậu quả, đại uý L.H.V. bị thương, vỡ máy camera mini đeo ngực.

Ngay sau đó, tổ công tác khống chế T.N.M. và N.V.T. và đưa đi kiểm tra ma túy, nồng độ cồn tại Trung tâm y tế.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm đại uý L.H.V. được đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên. Hiện, sức khoẻ của đại uý L.H.V. đã tạm ổn định.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động