Nam thanh niên ôm đầu liên tục nói "em xin lỗi" trước vòng vây của nhiều đối tượng

Ngày 29-12, Công an phường Thuận Giao, TPHCM (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên bị đánh hội đồng trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 28-12, trên đường D2, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, nhóm thanh niên khoảng 4 người đã dùng hung khí đánh liên tiếp vào người một nam thanh niên.

Hiện trường vụ đánh hội đồng 1 nam thanh niên

Nạn nhân không dám phản kháng, chỉ biết co người chịu đòn và liên tiếp nói "em xin lỗi", trong khi đó một số người xung quanh chỉ đứng quan sát, không ai dám can thiệp.

Các đối tượng chỉ dừng lại và rời khỏi hiện trường sau khi một người trong nhóm can ngăn và có người bên ngoài hô to "công an tới". Nạn nhân bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo lời kể của các nhân chứng, trước đó, nhóm của nạn nhân và những người hành hung xảy ra mâu thuẫn. Khi phát hiện đối phương đang nhậu tại khu vực này, các đối tượng kéo đến.

Do không kịp thoát thân, một người trong nhóm của nạn nhân bị tấn công, những người còn lại đã kịp rời đi.

Nhận tin báo, Công an phường Thuận Giao đã đến hiện trường, đưa 2 người liên quan về trụ sở lấy lời khai, xác minh vụ việc.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người Lao Động