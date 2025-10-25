Tiến Linh, Hoàng Đức đang ở đâu trong cuộc đua Vua phá lưới V.League?

Tiến Linh mang băng đội trưởng của CA TP.HCM mùa này

Tiến Linh là một ngoại lệ, nhưng…

Sau 7 vòng đấu, Alan đã có 6 pha lập công, trong khi người đồng đội cũng thuộc biên chế CAHN – Leo Artur đã sở hữu 5 bàn thắng. Phong độ của “song sát” người Brazil đang giúp cho hàng tấn công của đội bóng ngành vũ trang trở nên đáng sợ. Cần phải nhớ, năm ngoái Alan giành danh hiệu đồng Vua phá lưới với Lucao, và năm nay tiền đạo này có thể vượt qua số bàn thắng mà anh từng đạt được.

Gustavo Henrique (Ninh Bình) đã có 4 bàn, và tiền đạo gốc Brazil này có thể nâng cao thành tích khi anh đang chơi cực hay trong màu áo đội bóng cố đô Hoa Lư. Cũng có thành tích tương tự, nhưng vai trò của Friday lại được thể hiện rõ ràng hơn trong màu áo Hải Phòng, khi anh trở thành mắt xích quan trọng trong lối chơi của HLV Chu Đình Nghiêm.

Trong nhóm 8 cầu thủ đang có 3 bàn thắng, Tiến Linh là tiền đạo nội hiếm hoi góp mặt. Trong màu áo của CA TP.HCM, Tiến Linh nhận được khá nhiều ưu ái từ HLV Lê Huỳnh Đức. Thế nhưng, ngôi sao của ĐT Việt Nam vẫn thể hiện được sự hiệu quả trong các pha dứt điểm. Cần phải nhắc lại, Tiến Linh là một trong những tiền đạo hiếm hoi được chơi gần khung thành hoặc được trao quyền di chuyển tự do.

Phần còn lại, đa số các đội bóng ở V.League thường xây dựng lối chơi xoay quanh tiền đạo ngoại, bởi đây là giải pháp mang đến hiệu quả tức thì. Hệ quả là cơ hội cho các tiền đạo nội bị thu hẹp, và họ phải chấp nhận lùi sâu hoặc dạt biên, làm “bệ phóng” cho đồng đội ngoại lập công.

Bộ đôi Artur và Alan của CAHN đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới

Hoàng Đức dẫn đầu danh sách kiến tạo

Dù không có tên trong danh sách ghi bàn hàng đầu, nhưng các cầu thủ nội lại nổi bật ở khả năng kiến tạo. Tiền vệ Hoàng Đức (Ninh Bình) đã có 2 bàn, đồng thời dẫn đầu danh sách kiến tạo toàn giải với 4 đường chuyền thành bàn. Đứng thứ hai là Trương Tiến Anh (Thể Công) với 3 lần kiến tạo cho đồng đội. Điều này cho thấy vai trò của các nội binh trong hệ thống tấn công chủ yếu thiên về tổ chức, điều tiết và luân chuyển bóng, thay vì là người kết thúc cuối cùng.

Thực tế, nhiều năm qua các CLB tại V.League đều phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của các cầu thủ ngoại. Điều này mang đến sức hấp dẫn về mặt chuyên môn cho giải đấu, nhưng đồng thời đặt ra bài toán khó cho ĐT Việt Nam khi thiếu nguồn tiền đạo nội chất lượng. Lấy ví dụ, trong hai trận đấu gần đây gặp Nepal tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik đã than thở về khả năng dứt điểm hạn chế của các học trò.

Bảy vòng đấu chỉ là chặng khởi đầu của mùa giải, song cục diện hiện tại đã phần nào phản ánh thực tế: cuộc đua Vua phá lưới năm nay nhiều khả năng vẫn sẽ xoay quanh những “họng pháo” ngoại. Trong khi đó, các chân sút nội tiếp tục đóng vai trò người kiến tạo, hỗ trợ, thay vì tỏa sáng với tư cách tay săn bàn chủ lực.

Tiến Linh mất danh hiệu Vua phá lưới 2024/25 đầy tiếc nuối BTC V.League 2024/25 đã rà soát toàn bộ số liệu chuyên môn cuối mùa và công bố danh sách ghi bàn chính thức. Kết quả, hai ngoại binh Alan của CAHN và Lucao (Hải Phòng, nay đã gia nhập Thể Công) cùng có 14 bàn, qua đó đồng danh hiệu Vua phá lưới mùa giải. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh chỉ được công nhận 13 pha lập công. BTC xác định bàn thắng ở phút 90+3 trong trận Bình Dương gặp Hải Phòng ở vòng 25 là pha phản lưới của hậu vệ Bùi Tiến Dụng nên không tính là Tiến Linh ghi bàn.

