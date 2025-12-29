Thời gian:
Tai nạn liên hoàn tại Gia Lai khiến 2 người tử vong

Chiều 28/12, tin từ UBND xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe máy và xe tải khiến 2 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 12h30’ ngày 27/12, tại Km140+550 trên Quốc lộ 25 (thuộc thôn Plei Kơ Al, xã Phú Thiện, Gia Lai), xe mô tô BKS 81AN-055.0x do Ksor K. (SN 2003) điều khiển chở sau là Ksor N. (SN 2010) trú tại thôn Plei Kte Nhỏ, xã Phú Thiện, lưu thông hướng xã Ia Hiao về xã Phú Thiện xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 81D1-125.1x do Ksor V. (SN 2000, cư trú tại Plei Kơ Al) chở theo vợ lưu thông cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh cắt từ clip nhà người dân).

Sau cú va chạm, xe mô tô 81AN-055.0x và người trên xe ngã ra đường và tiếp tục va chạm với xe ô tô tải 43H-028.xx do Nguyễn Quốc H. (SN 2002, cư trú tại thôn Kỳ Lam, xã Điện Bàn Tây, TP. Đà Nẵng) điều khiển, lưu thông chiều ngược lại.

Hậu quả, Ksor N. tử vong tại chỗ, Ksor K. đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện, hai phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Trần Sỹ

Nguồn tin: congly.vn

