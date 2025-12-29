Hot girl Trần Thị Duyên diện nội y sexy, khoe body cực phẩm

Trần Thị Duyên với hình ảnh "khác lạ" so với khi ở sân bóng

Tối 28/12, hậu vệ ĐT nữ Việt Nam, Trần Thị Duyên đăng tải loạt ảnh chào đón tuổi 25, nhanh chóng thu hút gần 10.000 lượt tương tác. Khác với hình ảnh đầy mạnh mẽ trên sân cỏ, hot girl bóng đá nữ lựa chọn phong cách thời trang gợi cảm với áo croptop, nội y thể thao và jacket khoác hờ, khoe trọn vòng eo thon gọn, phẳng lì cùng vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ. Gương mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút, ánh nhìn sắc sảo và cách tạo dáng chuyên nghiệp khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí nhận xét "không nhận ra đây là cô gái mộc mạc từng thi đấu đầy máu lửa trên sân cỏ SEA Games 33".

Dưới bài đăng, Trần Thị Duyên nhận được nhiều lời chúc mừng tuổi mới và “mưa lời khen” của bạn bè, đồng nghiệp và các fan. “Đẹp Duyên ơi, happy birthday em”, bà xã Dương Thùy Phương của trung vệ Quế Ngọc Hải bình luận. “Mướt, mườn, mượt luôn nàng ơi”, hot girl bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt viết. “Xinh quá Duyên ơi”…

Trần Thị Duyên khi tả xung hữu đột trên sân cỏ - Ảnh: Đức Cường

Trần Thị Duyên, sinh năm 2000, là một hậu vệ tài năng của Phong Phú Hà Nam và ĐT nữ Việt Nam. Với ngoại hình xinh xắn và phong cách thi đấu chắc chắn, cô nhanh chóng chiếm được tình cảm của người hâm mộ. Trong màu áo của ĐT nữ Việt Nam, Trần Thị Duyên đang ngày càng khẳng định được vị trí của mình. Tại SEA Games 33, Duyên có màn trình diễn ấn tượng, cùng ĐT nữ Việt Nam giành HCB trên đất Thái Lan.

Ngoài chuyên môn khẳng định trên sân cỏ, Trần Thị Duyên được đánh giá là một trong những nữ cầu thủ quyến rũ nhất của bóng đá Việt Nam những năm gần đây. Dù là cầu thủ nhưng Trần Thị Duyên sở hữu làn da trắng sáng, thân hình nóng bỏng với 3 vòng cân đối. Mỗi lần có dịp đi biển, Trần Thị Duyên đều gây sốt với những bộ ảnh bikini. Cô nàng thường xuyên đóng quảng cáo cho các hãng thời trang.

Tác giả: Phương Ngọc

Nguồn tin: bongdaplus.vn