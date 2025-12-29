Tàu hỏa trật bánh khiến 13 người tử vong, 98 người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Ít nhất 13 người đã tử vong sau khi một đoàn tàu chở khách trật bánh ở bang Oaxaca, miền nam Mexico, hãng tin Reuters đưa tin hôm 29/12. Vụ trật bánh liên quan đến một đoàn tàu thuộc tuyến đường sắt Interoceanic Train gần thị trấn Nizanda, theo Hải quân Mexico, đơn vị giám sát một phần hoạt động đường sắt.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu đang chở khoảng 250 người, bao gồm 9 thành viên tổ lái và 241 hành khách.

Giới chức trách cho biết, 193 người trên tàu đã được xác nhận an toàn sau vụ trật bánh. Ít nhất 98 người khác bị thương, trong đó 36 người đang được điều trị tại các bệnh viện và phòng khám gần đó.

Tổng thống Claudia Sheinbaum cho biết trong một bài đăng trên X rằng 5 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Bà nói thêm rằng các quan chức cấp cao của chính phủ đã được cử đến hiện trường vụ tai nạn để phối hợp các nỗ lực ứng phó khẩn cấp và hỗ trợ gia đình những người thiệt mạng.

Các đội cứu hộ khẩn cấp, bao gồm quân nhân, đội ngũ y tế và các đơn vị bảo vệ dân sự, đã được triển khai đến khu vực hẻo lánh để sơ tán người bị thương và đảm bảo an toàn hiện trường. Hình ảnh do truyền thông địa phương chia sẻ cho thấy các toa tàu bị trật bánh và nhân viên cứu hộ đang chăm sóc hành khách dọc theo đường ray.

Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico đã mở cuộc điều tra chính thức về nguyên nhân vụ trật bánh. Tổng chưởng lý Ernestina Godoy Ramos cho biết các nhà chức trách đang nỗ lực xác định xem liệu các lỗi kỹ thuật, điều kiện đường ray hay lỗi của con người có đóng vai trò trong vụ việc hay không.

Các nhà chức trách vẫn chưa công bố chi tiết về hoàn cảnh dẫn đến vụ tai nạn.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn