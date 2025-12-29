Khám phá biệt thự độc đáo với mặt tiền gạch kính

Sipat & Sauh Villa là căn biệt thự nghỉ dưỡng cho thuê tọa lạc tại Bali (Indonesia). Bài toán đặt ra cho kiến trúc sư là bố trí đủ công năng đồng thời phải tạo được cảm giác thoáng, nhẹ và dễ sống. Ảnh: Archdaily
Giải pháp quan trọng nhất của căn nhà là đưa sân trong có hồ bơi vào giữa nhà. Thay vì dồn mọi không gian ra phía trước hoặc phía sau, kiến trúc sư đặt khoảng trống ở trung tâm, để ánh sáng, gió và cây xanh lan tỏa đều. Ảnh: Archdaily
Nhờ sân trong, các khu vực xung quanh từ bếp, phòng khách, phòng ăn đến phòng ngủ đều ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Archdaily
Thay vì phòng khách, không gian đầu tiên đón khách là bếp với một đảo bếp nhỏ ở vị trí trung tâm. Ảnh: Archdaily
Phòng ăn nhìn thẳng về khu bếp. Ảnh: Archdaily
Sau khu bếp là không gian phòng khách và phòng ăn, được bố trí nối tiếp nhau. Ảnh: Archdaily
Cầu thang dẫn lên tầng trên đặt cạnh sân trong và hồ bơi, tạo trải nghiệm mới mẻ khi di chuyển. Ảnh: Archdaily
Các phòng ngủ được bố trí ở phía sau và tầng trên, tách khỏi khu sinh hoạt chung. Ảnh: Archdaily
Hành lang tầng trên mở ra sân trong, lấy sáng tự nhiên và thông gió chéo. Ảnh: Archdaily
Bồn tắm độc lập đặt cạnh khoảng xanh nhỏ, được mở sáng và thông gió tự nhiên, mang lại cảm giác thư giãn như spa tại nhà. Ảnh: Archdaily
Mặt tiền với các khối gạch kính xếp lớp, tạo hình kín đáo nhưng vẫn cho ánh sáng xuyên qua. Ảnh: Archdaily
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn