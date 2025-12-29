Khám phá biệt thự độc đáo với mặt tiền gạch kính

Giải pháp quan trọng nhất của căn nhà là đưa sân trong có hồ bơi vào giữa nhà. Thay vì dồn mọi không gian ra phía trước hoặc phía sau, kiến trúc sư đặt khoảng trống ở trung tâm, để ánh sáng, gió và cây xanh lan tỏa đều. Ảnh: Archdaily