Nam giáo viên ở Hà Tĩnh bị tố có hành vi không chuẩn mực với nữ học sinh

Sáng 29/12, trao đổi với Báo Công lý, thầy Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng cũng như các cá nhân liên quan để làm rõ việc một nam giáo viên của trường bị phụ huynh tố cáo đã có hành vi không chuẩn mực đối với con em họ.

“Sau khi nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh về việc con mình bị thầy P.V.T. (giáo viên môn Ngữ văn, kiêm phụ trách câu lạc bộ võ thuật của Trường) có hành vi không chuẩn mực, nhà trường đã tiến hành làm việc với thầy T., đồng thời báo cáo vụ việc tới các cơ quan chức năng để phối hợp xác minh, làm rõ”, Thầy Nguyễn Ánh cho biết.

Cũng theo thầy Ánh, hiện cơ quan chức năng đang làm việc với thầy T.. Nhà trường cũng sẽ tạm đình chỉ 15 ngày đối với thầy T. để phối hợp giải quyết vụ việc. Chuyện đúng sai và như thế nào thì phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Nhà trường tuyệt đối không bao che, sẽ khách quan để bảo vệ lẽ phải.

Trong quá trình này, nhà trường đang rà soát thời gian, địa điểm xảy ra sự việc theo tố cáo, tổng hợp thông tin từ phụ huynh, học sinh và các cá nhân có liên quan; cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Trước đó, tối 28/12, trên mạng xã hội lan truyền nhiều nội dung kèm theo hai đoạn video liên quan đến thầy giáo P.V T. (giáo viên môn Ngữ văn, kiêm phụ trách câu lạc bộ võ thuật của Trường THCS Chu Văn An).

Một đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh người được cho là thầy T. di chuyển từ bên ngoài vào trong khuôn viên trường, phía sau có một phụ huynh đi theo và quay lại sự việc. Trong video, phụ huynh này bày tỏ bức xúc, cho rằng do tin tưởng nên mới cho con gái tham gia lớp học võ do thầy T. phụ trách, song đã xảy ra sự việc ngoài mong muốn.

Đoạn video thứ hai, dài hơn 3 phút, ghi lại lời kể của 2 học sinh liên quan. Theo nội dung trình bày, sáng 28/12, nhóm học sinh trong câu lạc bộ võ thuật đến trường tập luyện. Thầy T. xuất hiện mà không thông báo trước, sau đó mời một số học sinh ra ngoài và chỉ để lại một nữ sinh lớp 8 trong phòng học. Theo lời kể của học sinh, tại đây, thầy giáo bị tố có hành vi không phù hợp với nữ sinh. Em này sau đó đã chạy ra ngoài kêu cứu và gọi điện báo cho gia đình. Trong video, một nữ sinh khác cũng cho biết, thầy giáo T. từng có tình huống tương tự trong thời gian học trước đó và cho rằng sự việc đã ảnh hưởng đến tâm lý của em nên phải xin nghỉ học một thời gian để ổn định...

