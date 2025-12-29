Thuốc lá giả “đội lốt” thương hiệu Việt từ Campuchia tuồn về nội địa

Trưa 29-12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can gồm: Bùi Thị Búp (SN 1988, ngụ xã Bình An, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Đức Thọ (SN 1985, ngụ xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Lãnh Văn Long (SN 1994, ngụ xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Hải Chiều (SN 1981, ngụ phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) và Lương Trần Thùy Trang (SN 1995, ngụ phường Bình Tân, TPHCM) về tội "buôn bán hàng giả".

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, vào ngày 18-12, tại địa bàn xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra, phát hiện hai xe ô tô đang bốc dỡ thuốc lá điếu bao cứng giả mạo một thương hiệu thuốc lá Việt Nam, gồm: xe ô tô mang BKS: 29H-722.27 do anh V.T.N (SN 1981) điều khiển và xe ô tô tải mang BKS: 38C-201.57 do Nguyễn Đức Thọ điều khiển.

Nguyễn Đức Thọ (khoanh tròn) khai nhận đã mua số thuốc lá giả từ phía Nam, về phân phối tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn Hà Tĩnh

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 75 thùng thuốc lá điếu bao cứng giả, tương đương 37.500 bao thuốc lá; trong đó, xe do anh V.T.N điều khiển chở 20 thùng, xe do Thọ điều khiển chở 55 thùng.

Bước đầu, làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Đức Thọ khai nhận đã mua số thuốc lá giả trên từ một người phụ nữ tại các tỉnh phía Nam, sau đó vận chuyển về Hà Tĩnh để tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa nhằm kiếm lời.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 22-12, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Hà Huy Tập bắt giữ hai đối tượng chủ chốt của vụ án là Bùi Thị Búp và Lương Trần Thùy Trang. Đồng thời, một mũi trinh sát khác đã kịp thời bắt giữ Lãnh Văn Long và Nguyễn Hải Chiều.

Tang vật thu giữ trong toàn bộ vụ án gồm 95 thùng thuốc lá giả, tương đương 47.500 bao thuốc lá, cùng nhiều vật chứng liên quan. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 500 triệu đồng.

Tang vật vụ án

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động buôn bán thuốc lá giả. Búp giữ vai trò trung gian, tìm kiếm khách hàng, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để chào bán sản phẩm.

Các đối tượng Thọ, Chiều và Long mua thuốc lá giả từ Búp, sau đó phân phối cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn nhiều tỉnh để tiêu thụ.

Lương Trần Thùy Trang (bên trái) và Bùi Thị Búp là 2 đối tượng chủ chốt trong vụ án

Qua điều tra cho thấy, số thuốc lá trong vụ án giả mạo một thương hiệu thuốc lá Việt Nam nhưng được sản xuất tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Các sản phẩm được làm giả với hình thức, bao bì tương đối tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường; các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để rao bán với giá thấp. Hành vi này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp trong nước, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, mở rộng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động