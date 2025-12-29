Vũ Thúy Quỳnh khoe nhẫn kim cương, đã được doanh nhân Đức Phạm cầu hôn?

Ngày 11/11, doanh nhân Đức Phạm - chồng cũ của Diệp Lâm Anh công khai xác nhận mối quan hệ với Á hậu Vũ Thúy Quỳnh. Anh đăng tải khoảnh khắc ôm người đẹp sinh năm 1998 và khẳng định mối quan hệ bằng dòng trạng thái ngắn gọn: "Yêu em".

Tối 28/12, Vũ Thúy Quỳnh gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội. Trong bức hình, người đẹp sinh năm 1998 chia sẻ khoảnh khắc đi ăn tối sang trọng cùng một người giấu mặt. Cô viết: "Những tấm hình tốt nhất có thể". Netizen cho rằng người đi ăn cùng cô chính là Đức Phạm.

Cư dân mạng đổ dồn sự quan tâm vào bức hình Vũ Thúy Quỳnh cười tươi rạng rỡ, nắm tay tình tứ. Đáng chú ý, trên tay của cô còn đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út. Netizen liền rần rần nghi vấn cho rằng Vũ Thúy Quỳnh đã được doanh nhân cầu hôn.

Vũ Thúy Quỳnh đăng tải hình ảnh đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Nguồn: FBNV

Người đẹp sinh năm 1998 vướng nghi vấn được bạn trai Đức Phạm cầu hôn khi chia sẻ khoảnh khắc đeo nhẫn ở ngón áp út. Ảnh: FBNV

Từ khi công khai mối quan hệ, cả hai đối diện với không ít những lời gièm pha. Khi bị nhận xét tiêu cực, Vũ Thúy Quỳnh không im lặng mà thẳng thắn đáp trả. Thời gian qua, người đẹp sinh năm 1998 thường xuyên livestream trò chuyện với khán giả, đăng tải clip vào bếp nấu ăn và cắm hoa tại căn chung cư đắt tiền.

Trong một livestream, Vũ Thúy Quỳnh từng lên tiếng chia sẻ về quan điểm trong tình yêu. "Mọi người có hiểu từ cặp kè không? Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật và đạo đức. Tôi là người thích trải nghiệm nhưng biết điều gì giới hạn nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa đến hạnh phúc và cuộc sống của mình, chắc chắn tôi sẽ ngưng ngay", cô cho hay.

Doanh nhân Đức Phạm công khai xác nhận mối quan hệ với Á hậu Vũ Thúy Quỳnh vào tháng 11 vừa qua. Ảnh: FBNV

Trước khi vướng nghi vấn tình cảm với doanh nhân Đức Phạm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh từng là tâm điểm chú ý khi dính tin đồn hẹn hò với "Chị đẹp" Hà Kino. Cuối năm 2023, cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện, chia sẻ khung hình chung và để lại nhiều tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội.

Tuy nhiên đến tháng 9/2025, mối quan hệ của Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino vướng nghi vấn trục trặc. Trên trang cá nhân, Hà Kino và Vũ Thuý Quỳnh liên tục có những dòng trạng thái tâm trạng. Đáng chú ý, cư dân mạng còn phát hiện ra cả Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh hiện không theo dõi nhau trên Instagram.

Trước Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh từng vướng nghi vấn hẹn hò với Chị Đẹp Hà Kino. Ảnh: FBNV

Vũ Thúy Quỳnh là gương mặt quen thuộc của làng nhan sắc Việt. Vũ Thuý Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Universe Vietnam 2024, Vũ Thuý Quỳnh đăng quang Á hậu 2.

Vũ Thúy Quỳnh là gương mặt quen thuộc của làng nhan sắc Việt. Ảnh: FBNV

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn