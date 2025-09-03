Ông Trần Hồng Thái làm Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ

Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Trần Hồng Thái - Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tại Quyết định số 1886/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 3/9/2025.

Ông Trần Hồng Thái (sinh năm 1974, quê tại Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg (Liên bang Đức). Ông Trần Hồng Thái từng là nghiên cứu viên ở Viện Khí tượng thủy văn, sau đó trở thành lãnh đạo viện này.

Sau đó, ông Trần Hồng Thái được điều chuyển qua làm Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia. Khi Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia được chuyển đổi thành Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, ông Thái giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng.

Năm 2018, ông Trần Hồng Thái được phân công phụ trách Tổng cục và đến tháng 3/2019 ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy Văn giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau đó, ông được điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Sau khi sắp xếp bộ máy và sáp nhập tỉnh, ông Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

