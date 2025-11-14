5 ưu tiên của tân Chủ tịch Hà Nội

Phát biểu nhậm chức tại kỳ họp HĐND thành phố chiều 13/11, ông Nguyễn Đức Trung cảm ơn sự tín nhiệm của đại biểu và cho biết sự tin tưởng của cử tri, nhân dân Thủ đô là "mệnh lệnh hành động ngay từ hôm nay".

Ông Trung cam kết toàn tâm, toàn ý phụng sự thành phố, cùng tập thể UBND đoàn kết, đổi mới, hành động và dám chịu trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. "Thành công của UBND thành phố không chỉ đo bằng con số tăng trưởng, mà còn bằng niềm tin, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân", ông nhấn mạnh.

Tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung phát biểu nhậm chức. Ảnh: Giang Huy

Tân Chủ tịch khẳng định UBND thành phố sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, Nghị quyết số 15, Luật Thủ đô và hai quy hoạch lớn để triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển, thực hiện những định hướng mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra tại Đại hội và trong các cuộc làm việc với Hà Nội. Trước mắt, thành phố phấn đấu đạt tăng trưởng GRDP trên 8% trong năm 2025 và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ông nhấn mạnh sẽ tập trung vào 5 ưu tiên, trong đó việc đầu tiên cần làm là cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược bằng chương trình hành động rõ ràng. Thành phố sẽ rà soát, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; tinh giản thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng điều hành.

Ưu tiên thứ hai theo tân Chủ tịch, nhiệm kỳ tới Hà Nội cần tạo đột phá thể chế để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hơn 11%, dựa trên động lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện. Thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nguồn nhân lực.

Ông cũng đề cao yêu cầu triển khai hai quy hoạch lớn và điều chỉnh phù hợp với thực tiễn phát triển, coi đây là ưu tiên nền tảng để tháo gỡ 4 điểm nghẽn kéo dài gồm ùn tắc giao thông, trật tự - vệ sinh đô thị, ô nhiễm môi trường và ngập úng. Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh, hiện đại; mở rộng không gian ngầm; đầu tư vào các công trình giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, nước sạch, nhà ở xã hội và các vùng động lực.

Phát triển kinh tế tri thức gắn với văn hóa và con người Hà Nội là trọng tâm thứ tư ông Trung nhắc đến. Thành phố sẽ thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hiến - anh hùng - sáng tạo của Thăng Long - Hà Nội; đồng thời bảo đảm các chính sách an sinh xã hội song hành với phát triển kinh tế.

Cuối cùng, về mô hình quản trị, tân Chủ tịch hướng xây dựng bộ máy hành chính liêm chính, chuyên nghiệp, trách nhiệm, sáng tạo; nâng cao năng lực, đạo đức, kỷ luật, kỷ cương và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và đặt người dân ở trung tâm mọi chính sách.

Ông khẳng định các mục tiêu lớn của Hà Nội chỉ có thể đạt được với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành; sự giám sát của HĐND; sự phối hợp của các địa phương; cùng sự đồng hành, ủng hộ của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Hiện nay, bộ máy lãnh đạo chính quyền Thủ đô gồm Chủ tịch Nguyễn Đức Trung và các Phó chủ tịch Dương Đức Tuấn, Nguyễn Mạnh Quyền, Trương Việt Dũng, Nguyễn Xuân Lưu và bà Vũ Thu Hà.

Tác giả: Võ Hải

Nguồn tin: vnexpress.net