Ông Nguyễn Long Hải làm Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Ngày 4-9, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Long Hải. Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự có: Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025, điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và tặng hoa ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Bộ Chính trị đã quyết định phân công, điều động ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và các chức danh kiêm nhiệm liên quan theo cơ cấu và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao; phân công, giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng ông Nguyễn Long Hải nhận trọng trách mới; đồng thời đề nghị ông tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đoàn kết, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng và cảm ơn ông Lê Hoài Trung vì những đóng góp rất tích cực, quan trọng cho Đảng bộ trong thời gian qua. Đảng bộ mong muốn và đề nghị ông Lê Hoài Trung trên cương vị công tác mới tiếp tục dành những tình cảm, sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Tân Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ niềm vinh dự trở về công tác trong bối cảnh mới, ông Nguyễn Long Hải trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách mới.

Nhấn mạnh Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương là một trong 4 Đảng bộ được thành lập mới ở Trung ương, có vị trí, chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng, ông Nguyễn Long Hải xin hứa sẽ ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong; tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức, nhất là về công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt là việc nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến tổ chức và hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương để vận dụng vào công tác.

Tại hội nghị, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu bày tỏ sự xúc động, chân thành cảm ơn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã đồng hành thời gian qua.

Thực hiện trọng trách mới, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm trong thời gian làm việc tại Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

