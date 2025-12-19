Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An được đề nghị giảm án đến 3 năm tù

Sau hai ngày Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Giao thông Vận tải (cũ), thành phố Hà Nội và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), sáng 19/12, đại diện Viện kiểm sát đã trình bày quan điểm đối với 14 bị cáo có đơn kháng cáo và 8 bị cáo không kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá, tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết, quyết định mức hình phạt cơ bản phù hợp với hành vi phạm tội của các bị cáo. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) đã nộp thêm 47 tỷ đồng, như vậy, toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (đeo kính), cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An.

“Các bị cáo còn lại cũng xuất trình được các tình tiết mới về gia cảnh, thành tích, bệnh tật, nộp thêm tiền khắc phục hậu quả nên có căn cứ chấp nhận kháng cáo cho 14 bị cáo có đơn kháng cáo và cả 8 bị cáo không kháng cáo”, đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh.

Trong số các bị cáo không kháng cáo, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) và bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ), mỗi bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt từ 6 đến 9 tháng tù.

Lý do đề nghị giảm án được Viện kiểm sát nêu, dù các bị cáo không kháng cáo nhưng người thân của bị cáo vẫn có mặt tại phiên tòa phúc thẩm, nộp thêm tiền khắc phục hậu quả và trình bày hoàn cảnh của các bị cáo và gia đình, đồng thời mong muốn Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng mức án khoan hồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Vợ bị cáo Phạm Thái Hà trình bày tại tòa, ông nội bị cáo Hà được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương kháng chiến và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bố chồng bị cáo Hà được tặng Huân chương kháng chiến; bản thân bị cáo Hà có nhiều thành tích trong quá trình công tác được cơ quan ghi nhận, khen thưởng...

Đối với bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) được Viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt nhiều nhất, từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” (án sơ thẩm 10 năm 6 tháng tù).

Viện kiểm sát cũng đề nghị chuyển từ hình phạt tù sang hình phạt tù cho hưởng án treo đối với 4 bị cáo. Viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo xin hưởng án treo của 3 cựu cán bộ, lãnh đạo tại Ban Quản lý dự án Hà Nội gồm: Nguyễn Chí Cường, cựu Giám đốc, Trịnh Văn Thanh (cựu Phó trưởng Phòng) và Lê Văn Măng (cựu cán bộ), nhưng đề nghị giảm cho mỗi bị cáo từ 6 đến 9 tháng tù.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Viện kiểm sát cấp phúc thẩm xác định, bị cáo Nguyễn Duy Hưng lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công dự án tại các 4 tỉnh, thành phố và Bộ Giao thông Vận tải (cũ).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Duy Hưng nhờ bị cáo Phạm Thái Hà giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và Bộ Giao thông Vận tải (cũ) nhằm được tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu, thi công dự án.

Sau khi đại diện Viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt đối với các bị cáo, phiên tòa chuyển sang phần tranh luận.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân