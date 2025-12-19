Thủ đoạn "hạ giá sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường" của doanh nghiệp làm sữa giả Z Holding

Thủ đoạn cắt xén nguyên liệu, hợp thức hóa hồ sơ

Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding và đồng phạm về các tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.

Các bị can bị truy tố do liên quan đến đường dây sản xuất 26 loại sữa giả với doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng. Thịnh cùng các đồng phạm bị cáo buộc hưởng lợi bất chính trên 150 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng đã chỉ ra "chiêu trò" để nhóm đối tượng chiếm lĩnh và phân phối sản phẩm ra thị trường.

Theo đó, để hạ giá thành sản phẩm từ 15–20% so với các sản phẩm cùng loại đang thuê gia công bên ngoài, Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Z Holding chỉ đạo cấp dưới thu thập, so sánh giá thị trường, đồng thời yêu cầu bộ phận nghiên cứu, sản xuất xây dựng công thức theo tiêu chí giảm chi phí. Trên cơ sở đó, giá vốn và giá bán được phê duyệt thống nhất trong nội bộ lãnh đạo Z Holding.

Cơ quan công an làm việc với Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding.

Thực hiện chỉ đạo của Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding và các đồng phạm, Nhà máy Nature Made tổ chức sản xuất hai nhóm sản phẩm gồm: "Sản phẩm chuyển nhà máy" và "sản phẩm mới".

Đối với các "sản phẩm chuyển nhà máy", Phạm Duy Tân - Giám đốc Công ty Nature Made (công ty con thuộc Z Holding) đã cố ý xây dựng định mức nguyên liệu không đúng hồ sơ công bố, bằng cách thay thế, cắt giảm hoặc không bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất; đồng thời không thực hiện thủ tục công bố lại sản phẩm sau khi thay đổi công thức.

Với "sản phẩm mới", thủ đoạn được lặp lại ở mức tinh vi hơn khi sử dụng các phiếu kiểm nghiệm "khống" để hợp thức hóa hồ sơ tự công bố, dù sản phẩm thực tế không đạt tiêu chuẩn đã đăng ký.

Từ năm 2023 đến tháng 5/2025, nhà máy Nature Made đã sản xuất, tiêu thụ 74 loại sản phẩm với doanh thu thuần hơn 850 tỷ đồng. Trong đó, riêng 26 sản phẩm bị kết luận là hàng giả mang lại doanh thu gần 418 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 73,5 tỷ đồng, được chia cho các cá nhân chủ chốt và các quỹ nội bộ.

Mạng lưới phân phối đa tầng, bán hàng trực tuyến để thu lợi khổng lồ

Song song với khâu sản xuất, Z Holding còn xây dựng hệ thống phân phối mang tên "Dự án Butaba" với 26 hệ thống bán hàng, tổ chức theo mô hình phân tầng gồm trưởng nhóm, phó nhóm và hàng trăm nhóm cấp dưới.

Hoạt động bán hàng chủ yếu diễn ra trên môi trường trực tuyến, thông qua quảng cáo, hợp đồng với người nổi tiếng và KOLs trên mạng xã hội. Khi phát sinh đơn hàng, thông tin được cập nhật trên phần mềm quản trị, các đơn vị vận chuyển giao hàng và thu hộ tiền, sau đó hạch toán tập trung về Công ty Z Holding.

Z Holding ký hợp đồng với người nổi tiếng, KOLs để quảng bá, bán sản phẩm trên mạng xã hội.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ riêng 9 công ty thuộc hệ thống Z Holding đã tiêu thụ hơn 4,25 triệu hộp của 22 sản phẩm là hàng giả, thu về hơn 2.408 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động này lên tới hơn 319 tỷ đồng, được phân chia cho các lãnh đạo chủ chốt và hệ thống bán hàng.

Đáng chú ý, dù đã biết sản phẩm "Hiup 27" không đạt chất lượng và bị coi là hàng giả, lãnh đạo Công ty Alama vẫn tiếp tục đặt hàng nhà máy Nature Made gia công để đưa ra thị trường.

Với giá xuất xưởng chưa tới 90.000 đồng/lon nhưng bán ra với giá trung bình hơn 547.000 đồng/lon, riêng dòng sản phẩm này đã mang lại hàng trăm tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận cho các cá nhân, tổ chức liên quan.

Tác giả: Đặng Ngọc Thuỷ

Nguồn tin: nguoiduatin.vn