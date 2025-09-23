Ông Nguyễn Đắc Vinh: Học sinh lệch chuẩn rất lớn mà chỉ thuần túy nhắc nhở sẽ rất khó

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 23-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Giáo dục trong trường học không thành công, sau này học sinh ra đời sẽ có những tác động đến xã hội

Báo cáo tóm tắt tổng hợp nội dung thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình nêu rõ chất lượng, trình độ giáo dục các cấp học được cải thiện.

Cùng với đó, mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đã được sắp xếp; tăng cường khả năng tự chủ; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý phát triển về số lượng và chất lượng; công tác đào tạo nghề được quan tâm.

Tuy nhiên chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng miền; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ diễn ra phổ biến, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc thực hiện tự chủ đại học còn gặp khó khăn; chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thấp.

Nêu ý kiến sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho hay đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo rất được dư luận quan tâm và thời gian qua nổi lên nhiều vấn đề. Ủy ban ghi nhận phía Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giải quyết nhiều vấn đề.

Đối với xây dựng văn hóa học đường, ông Vinh cho hay khi nổi lên các vấn đề liên quan bạo lực học đường, giáo dục đạo đức lối sống, bộ đã có triển khai các biện pháp, phương hướng xử lý và Thủ tướng cũng đã có chỉ thị về vấn đề này.

Tuy nhiên trong báo cáo này, ông Vinh nhìn nhận nghiêng hơn về giáo dục đạo đức cho học sinh, nên kiên trì xây dựng văn hóa học đường rộng hơn, toàn diện hơn.

Ông nêu rõ về giáo dục học sinh, thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh có hiệu lực từ ngày 31-10 sửa đổi theo hướng "chúng ta không có xử lý phạt gì cả mà thuần túy là nhắc nhở".

"Trong một xã hội bao giờ cũng có người này, người kia. Nếu chỉ sử dụng biện pháp thuyết phục không, cần xem có hiệu quả không?

Vấn đề giáo dục trong trường học không thành công, sau này học sinh ra đời, ngoài xã hội sẽ có những tác động đến xã hội.

Cho nên, nhất quán nguyên tắc bảo vệ trẻ em, bảo vệ học sinh và có cách đối xử phù hợp nhất, nhưng chúng ta nên nghiên cứu kỹ.

Tôi thấy có những việc học sinh đã có sự lệch chuẩn rất lớn như thế mà chúng ta chỉ dùng những biện pháp nhẹ nhàng, thông thường, sợ sẽ rất khó. Nội dung này về chuyên môn giáo dục nên cần nghiên cứu thêm", ông Vinh đề nghị.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: GIA HÂN

Dạy thêm, học thêm: Đã đỡ đi, nhưng lại chuyển từ hình thức này sang hình thức khác

Đối với giáo dục phổ thông, ông Vinh nói có khá nhiều vấn đề đặt ra và đã có nghị quyết sau phiên giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo ông Vinh, trong báo cáo rất đầy đủ nhưng có những việc cần có cơ chế điều kiện. Ví dụ, trường học còn khoảng 15% trường cần kiên cố hóa. Tình trạng thiếu giáo viên còn khá nhiều.

"Những việc này phải giải quyết bằng biện pháp dài hạn hơn. Hiện nay, ngành giáo dục có thuận lợi rất lớn, vừa rồi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết, trong đó có giải pháp đầu tư để kiên cố hóa trường học.

Việc này khó nhất là vùng miền núi, song vừa qua Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng các trường bán trú, nội trú ở khu vực các xã biên giới. Đây là giải pháp rất lớn, giúp thực hiện mục tiêu này", ông Vinh nêu thêm.

Về giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, ông cho rằng trước đây nói vướng về thể chế. Nhưng hiện nay, Luật Nhà giáo đã ban hành cùng với 3 luật liên quan giáo dục sửa đổi.

Như vậy, quyền nắm về nhân sự theo luật đã giao cho ngành giáo dục. "Bây giờ giải quyết không được không thể nói vướng về thể chế nữa. Chúng tôi rất mong việc này đã có cơ chế rồi, cần tập trung xử lý", ông Vinh nhấn mạnh.

Về dạy thêm, học thêm, theo ông Vinh, quan điểm hiện nay về thể chế đã giải quyết được và bộ có thông tư riêng.

Một năm đầu tiên giảm tốt, nhưng có nhiều ý kiến xung quanh nên đề nghị tiếp tục lắng nghe và đánh giá kỹ thực tiễn việc triển khai.

"Hiện nay, đỡ đi nhưng lại chuyển từ hình thức này sang hình thức khác. Vì vậy chúng ta cần tiếp tục quan tâm xử lý việc này.

Có thể có những giải pháp phải làm căn cơ hơn, gắn với khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Đồng thời, xử lý vấn đề này thế nào từ chuyện tổ chức dạy học trong trường, phương pháp thi, đánh giá".

Về kỳ thi, ông Vinh nêu rõ bộ đã có báo cáo rất chi tiết, đầy đủ. Tuy nhiên kỳ thi là vấn đề rất quan trọng.

Kỳ thi vừa đánh giá một giai đoạn đào tạo của học sinh, đồng thời làm nhiệm vụ đánh giá chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục. Từ đó, nhìn ra được những điểm tốt và kiến nghị để khắc phục, xử lý.

"Việc này rất quan trọng, chúng tôi mong tiếp tục nghiên cứu", ông đề nghị thêm.

Theo thông tư 19, từ ngày 31-10, nếu vi phạm kỷ luật, tùy mức độ, các em ở bậc tiểu học bị nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi. Học sinh cấp THCS, THPT bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm. Như vậy, hình thức kỷ luật cao nhất với học sinh là viết bản tự kiểm điểm, thay vì đình chỉ học có thời hạn như hiện nay.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: tuoitre.vn