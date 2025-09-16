Loạt trường học tặng hàng nghìn vé xem Mưa đỏ cho học sinh, sinh viên

Mưa đỏ là bộ phim lịch sử tái hiện hành trình chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ trong 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị. Nhà trường nhìn nhận hoạt động này không chỉ giải trí đơn thuần mà còn là dịp để thầy và trò nhà trường cùng nhau trải nghiệm một tác phẩm điện ảnh giàu ý nghĩa, hiểu biết thêm về lịch sử, khơi gợi tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Ảnh: FBNT.