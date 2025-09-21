Từ 31/10, bỏ 5 hình thức kỷ luật học sinh sau gần 40 năm áp dụng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BGDDT Quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh (Thông tư số 19).

Thông tư số 19 có hiệu lực từ ngày 31/10, thay thế cho Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các nhà trường phổ thông.

Thông tư số 19 đề ra nguyên tắc chung về khen thưởng và kỷ luật học sinh là: Khen thưởng, kỷ luật học sinh bảo đảm tính giáo dục, nhân văn, vì sự tiến bộ của học sinh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của hội đồng trường, hiệu trưởng, giáo viên; bảo đảm sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh; thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trường trong công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh.

Theo đó, về khen thưởng có 5 hình thức gồm: Tuyên dương trước lớp; tuyên dương trước toàn trường; giấy khen của hiệu trưởng; thư khen. Ngoài các hình thức tuyên dương, khen thưởng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện hình thức tuyên dương, khen thưởng khác phù hợp nhằm động viên, nêu gương kịp thời đối với học sinh trong học tập, rèn luyện.

Về các hình thức kỷ luật, đối với học sinh tiểu học có các biện pháp là: Nhắc nhở; yêu cầu xin lỗi.

Đối với học sinh ngoài đối tượng học sinh tiểu học, có 3 biện pháp kỷ luật gồm: Nhắc nhở; phê bình; yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.

Bên cạnh các biện pháp kỷ luật, Thông tư mới đề cập đến hoạt động hỗ trợ khắc phục hành vi vi phạm như: Khuyên bảo, động viên học sinh, theo dõi, tư vấn hỗ trợ học sinh trong quá trình khắc phục vi phạm; Yêu cầu học sinh tham gia một số hoạt động về tư vấn học đường, công tác xã hội trong trường học, giáo dục kỹ năng và hoạt động phù hợp khác do nhà trường quyết định để thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi, khắc phục hậu quả hành vi vi phạm.

Đáng chú ý có hiệu lực suốt 37 năm, Thông tư 08 được coi là thông tư "già" nhất trong các thông tư của BộGD&ĐT, dù việc sửa đổi Thông tư 08 đã được các nhà trường, địa phương kiến nghị sửa đổi hàng chục năm qua.

Sau gần 40 năm, Thông tư 19 gần như đã thay đổi hoàn toàn các hình thức kỷ luật học sinh của Thông tư 08 vốn đã quá lạc hậu.

Thông tư 19 đặt nguyên tắc trong kỷ luật học sinh phải tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến, bảo đảm quyền được tham gia và lợi ích của học sinh đối với các vấn đề liên quan; bảo đảm phù hợp đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất, hoàn cảnh gia đình, đặc điểm văn hóa vùng miền của từng học sinh.

Thông tư 19 quy định không sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh.

Thông tư 19 quy định hình thức kỷ luật cao nhất là yêu cầu viết bản kiểm điểm, bên cạnh đó là các hình thức nhắc nhở, phê bình. Riêng với học sinh tiểu học chỉ áp dụng hai hình thức kỷ luật là nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi.

