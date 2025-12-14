Đột nhập nhà dân trộm ô tô rồi... lái đi đón bạn gái

Nghi phạm Hoàng (áo đen) bị khởi tố và bắt tạm giam vì trộm ô tô - Ảnh: T.G

Ngày 14-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (20 tuổi trú tại tổ dân phố Đồng Dương, phường Đồng Hới) để điều tra về hành vi trộm ô tô của người dân.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối 8-12. Thời điểm trên, Hoàng đột nhập vào nhà người dân tại phường Đồng Hới lấy trộm một ô tô hiệu Toyota Yaris của chủ nhà cùng một số tiền.

Sau đó, Hoàng lái ô tô vừa trộm được tới quán nhậu để chở bạn gái về nhà.

Vụ việc được trình báo công an phường Đồng Hới. Đơn vị này sau đó phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan vào cuộc điều tra.

Hoàng được xác định là nghi phạm chính gây ra vụ trộm nên bị triệu tập lấy lời khai. Từ những chứng cứ thu thập được cùng lời khai, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam với Hoàng.

Trước đó, Hoàng từng bị phạt tù vì trộm cắp tài sản. Ngày 1-9 vừa qua, Hoàng vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Sau hơn 3 tháng, Hoàng lại tiếp tục tái phạm.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ