Bắt hai thiếu niên rủ bé gái 14 tuổi uống rượu rồi thay nhau h.iế.p d.â.m

Tr. bị bắt giữ để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 14-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Công an xã Khánh Cường thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai thiếu niên để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại khoản 3 Điều 142 Bộ luật hình sự.

Hai bị can bị bắt tạm giam gồm N.C.Tr. (16 tuổi, trú thôn Trung Hải) và N.H.Ph. (16 tuổi, trú tại xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi). Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 1-12-2025, các bị can đã rủ em V.L.N.T. (14 tuổi, trú xã Khánh Cường) uống rượu, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng mất khả năng tự vệ.

Sau đó, hai thiếu niên đã thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm đối với em T..

Đến ngày 2-12-2025, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo, tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an xã Khánh Cường và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ diễn biến vụ việc cũng như vai trò, hành vi của từng người liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra cảnh sát đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 thiếu niên.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra để làm rõ toàn bộ tình tiết, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại theo quy định của pháp luật.

Ph. bị bắt tạm giam để điều tra - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Theo cơ quan công an, điều đáng lo ngại trong vụ việc này là các bị can đều mới 16 tuổi, độ tuổi đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, cần được gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm, giáo dục, định hướng lối sống lành mạnh.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, theo dõi, giáo dục con em mình, đặc biệt là trong các mối quan hệ xã hội và sinh hoạt hằng ngày, nhằm kịp thời ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật, góp phần phòng ngừa các vụ việc tương tự xảy ra trong cộng đồng.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ