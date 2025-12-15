Băng tuyết gây sự cố hàng không tại sân bay Shin Chitose của Nhật Bản

Hãng hàng không Nhật Bản Jetstar Japan cho biết một máy bay của hãng xuất phát từ sân bay Narita thuộc tỉnh Chiba và hạ cánh xuống sân bay Shin Chitose ở Hokkaido – cực Bắc Nhật Bản, từ lúc 16h00 ngày 14/12 (theo giờ địa phương), hiện vẫn nằm kẹt bất động trong sân bay nêu trên, với nguyên nhân được xác định ban đầu là do băng tuyết.

Máy bay của Jestar Japan vẫn kẹt cứng do băng tuyết tại sân bay Shin Chitose (Ảnh: NHK)

Trên máy bay có 167 người, bao gồm 161 hành khách và 6 thành viên tổ bay. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin về thương vong do sự cố này gây ra.

Trước đó, một máy bay phản lực chở khách dân dụng của một hãng hàng không Singapore, xuất phát từ Indonesia đến Shin Chitose vào hôm 12/12 đã lao khỏi đường băng do trơn trượt vì băng tuyết. Sân bay này đã phải cho phong tỏa khẩn cấp toàn bộ đường băng thuộc khu vực máy bay nêu trên dừng đỗ cho đến khi máy bay được kéo khỏi vị trí bị kẹt. Vào thời điểm xảy sự cố, trên máy bay có 6 hành khách và 3 thành viên tổ lái, nhưng đã không xảy ra thương vong.

Hiện nay, do ảnh hưởng của khí áp thấp, toàn bộ khu vực miền Bắc và phía Tây Nhật Bản, đặc biệt là các tỉnh Hokkaido, Aomori… đang phải hứng chịu những đợt tuyết lớn, kèm theo cuồng phong gây bão tuyết dữ dội. Theo đó, lượng băng tuyết tích tụ tại sân bay Shin Chitose tiếp tục dày lên nhanh chóng.

Tính đến thời điểm 18h chiều nay 14/12, theo giờ địa phương, có 159 chuyến bay nối sân bay này với sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo bị hủy bỏ, khiến Shin Chitose rơi vào tình trạng quá tải do nhiều hành khách bị kẹt lại ngoài ý muốn. Do thời tiết vẫn đang tiếp tục xấu đi, dự báo, sẽ có thêm nhiều chuyến bay đi và đến Shin Chitose bị hủy trong vài ngày tới.

Tác giả: Tuấn Nhật

Nguồn tin: vov.vn