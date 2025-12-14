Thầy giáo 31 năm luôn nặng lòng với lớp xóa mù chữ

Các học viên lớp xóa mù chữ ở thôn Cốc Méo, xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: NVCC.

Dành cả tuổi thanh xuân với giáo dục

Hơn 30 năm gắn bó với giáo dục vùng cao, thầy Vũ Thái Hà là giáo viên công tác tại Trường PTDTBT Tiểu học Bát Đại Sơn, tỉnh Hà Giang (nay thuộc xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang). Thầy cũng thường xuyên tham gia dạy lớp xóa mù chữ ở điểm bản Cốc Méo - nơi quy tụ khoảng 20 học viên là đồng bào dân tộc Mông, Dao đến học vào mỗi buổi tối trong tuần.

Vốn quê ở tỉnh Thái Bình, từ năm 1994, thầy giáo trẻ Vũ Thái Hà tình nguyện lên vùng cao Hà Giang dạy học. Bắt đầu dạy lớp xóa mù chữ từ năm học 1997-1998, hình ảnh về những chiếc đèn dầu được thắp sáng mỗi tối và tiếng học đánh vần ê - a có phần ngượng nghịu của các học viên là đồng bào dân tộc thiểu số là những kỷ niệm khó quên trong đời dạy học.

Giai đoạn 2012-2023, thầy Hà vẫn dạy lớp xóa mù chữ và cũng hăng hái tham gia giảng dạy ở Trung tâm học tập cộng đồng thuộc xã Đông Hà (tỉnh Hà Giang cũ). Từ đó tạo ra một môi trường học tập liên tục và suốt đời cho cộng đồng, giúp nâng cao toàn diện trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ. Đồng thời là điểm kết nối các nguồn lực giáo dục của địa phương với nhu cầu học tập của người dân.

Nét chữ của học viên lớp xóa mù chữ. Ảnh: NVCC.

Tới năm 2023, thầy Hà chuyển công tác về Trường PTDTBT Tiểu học Bát Đại Sơn. Ngoài những giờ dạy trên lớp cho học sinh, thầy vẫn tiếp tục gắn bó với lớp xóa mù chữ ở thôn Cốc Méo, xã Cán Tỷ mỗi tối để duy trì nhịp học cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Những năm gần đây, khi Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm để góp phần nâng cao đời sống cho người dân vùng cao, điện lưới đã được kéo tới từng thôn bản để phục vụ nhu cầu chiếu sáng nên những chiếc đèn dầu giờ chỉ còn là ký ức trong tâm trí của nhiều người. Dẫu vậy, tình cảm và sự gắn kết giữa thầy giáo với đồng bào vẫn ngày càng bền chặt qua từng buổi học.

Thầy Hà nhấn mạnh: "Công tác xóa mù chữ không chỉ đơn thuần là dạy biết đọc, biết viết mà còn là một cánh cửa mở ra tri thức và cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện để người dân tiếp thu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nhằm tăng năng suất và thu nhập; người dân thay đổi tư duy, cải thiện cuộc sống, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững".

Sự trưởng thành của học viên là niềm vui

Điều đặc biệt ở lớp học xóa mù chữ là các học viên đa phần là người trong độ tuổi lao động, lớn nhất là một cụ bà gần 70 tuổi vẫn cần mẫn đi học chữ mỗi tối. Nhiều học viên vẫn còn ngượng ngùng vì lớn tuổi, bàn tay cầm bút không quen nên hay bị rơi bút, viết không tròn chữ, đọc tiếng phổ thông vẫn bị pha tiếng địa phương nhưng thầy Hà vẫn kiên trì hướng dẫn người dân từng chút một để dần cải thiện.

Mỗi năm, học viên đều có sự trưởng thành bằng việc đã biết đọc, biết viết một cách tự tin. Kỷ niệm thầy Hà nhớ nhất đó là năm ngoái, có một học viên gần 50 tuổi, dù biết chữ nhưng vẫn viết thư cảm ơn thầy giáo nhưng bị thiếu dấu khiến thầy cười nghiêng ngả. Dù vậy, thầy vẫn rất trân trọng tình cảm của người dân dành cho mình, nét chữ có chưa đẹp, chữ viết còn chưa thẳng nhưng đó là những lời động viên chân thành.

"Nhiều khi mình phải động viên bà con cố gắng đi học để biết cái chữ, biết mặt số để tự biết tính toán, đi chợ còn biết cộng trừ tiền để tránh bị lừa. Các học viên biết thầy vất vả nên rất nghe lời, cặm cụi viết chữ cái và số dù còn nguệch ngoạc nhưng vẫn rất cần mẫn. Có học viên tặng nông sản của gia đình cho thầy như chuối, đu đủ, trứng gà... để cảm ơn thầy", thầy Hà xúc động nói.

Với thầy Vũ Thái Hà và các thầy dạy lớp xóa mù chữ nói chung, sự trưởng thành của mỗi học viên thông qua việc biết đọc, biết viết và làm một số phép tính ở mức cơ bản chính là món quà tinh thần vô giá. Khung cảnh lớp học xóa mù chữ luôn sáng đèn mỗi tối như được cụ thể hóa trong những câu hát của ca khúc "Niềm vui của em" của nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng như làm mọi người thêm ấm lòng hơn.

Học lớp xóa mù chữ giúp người dân biết đọc, biết viết, biết tính toán cơ bản, từ đó có thể tự tin hơn trong giao tiếp và các hoạt động xã hội; chủ động tiếp nhận thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình hỗ trợ; hỗ trợ sử dụng các dịch vụ công và các tiện ích xã hội. Người dân có thể đọc sách, báo, tin tức qua điện thoại, tivi để học hỏi được nhiều kiến thức hay nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống...

Tác giả: Đình Tuệ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn