Những thí sinh xuất sắc nhất tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Nghệ An

Trường THCS Đặng Thai Mai (phường Trường Vinh, Nghệ An) có số lượng dự thi học sinh giỏi lớp 9 đông nhất tỉnh.



Qua đó, những gương mặt xuất sắc nhất, thủ khoa của các kỳ thi cũng đã được công bố.

Kỳ thi năm nay có 2.019 thí sinh dự thi, tăng gần 800 em so với năm trước và cao nhất trong những năm gần đây.

Đây là kỳ thi đầu tiên được thực hiện sau khi chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp. Do có sự thay đổi về đơn vị hành chính nên trước kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức chọn đội tuyển học sinh giỏi; đồng thời, đưa ra chỉ tiêu cho các xã, phường theo quy định mới.

Thủ khoa rải đều ở các địa phương

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 cấp THCS năm 2025 tại Nghệ An, thí sinh sẽ dự thi các môn: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Giáo dục công dân, Tin học.

Trong đó, bảng B gồm các xã: Con Cuông, Môn Sơn, Mậu Thạch, Cam Phục, Châu Khê, Bình Chuẩn, Mường Xén, Hữu Kiệm, Nậm Cắn, Chiêu Lưu, Na Loi, Mường Típ, Na Ngoi, Mỹ Lý, Bắc Lý, Keng Đu, Huồi Tụ, Mường Lống, Quế Phong, Tiền Phong, Tri Lễ, Mường Quàng, Thông Thụ, Quỳ Châu, Châu Tiến, Hùng Chân, Châu Bình, Tương Dương, Tam Quang, Tam Thái, Yên Na, Yên Hòa, Nga My, Hữu Khuông, Nhôn Mai. Bảng A là các trường đến từ các phường, xã còn lại.

Đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 của Trường THCS Hồ Xuân Hương (xã Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Theo kết quả vừa công bố, năm nay thủ khoa của kỳ thi được rải đều ở các địa phương, trong đó có khá nhiều em đến từ những trường ở khu vực xa trung tâm.

Cụ thể:

Môn Toán: Bảng A: Đàm Hoàng Quân - Trường THCS Hồ Xuân Hương, xã Quỳnh Lưu (19,25 điểm).

Bảng B: Đồng thủ khoa với 17 điểm gồm các học sinh: Nguyễn Phúc Thông - Trường THCS Châu Bình, xã Châu Bình; em Nguyễn Việt Đức - Trường THCS Hạnh Thiết, xã Quỳ Châu, nam sinh này cũng đạt giải Nhì môn Khoa học tự nhiên 1.

Môn Tin học: Bảng A, đồng thủ khoa với 18,40 điểm gồm các em: Đoàn Gia Khánh - Trường THCS Đặng Thai Mai, phường Trường Vinh; em Nguyễn Tất Phước - Trường THCS Hà Huy Tập, phường Vinh Phú; em Nguyễn Văn Bảo - Trường THCS Lý Nhật Quang, xã Đô Lương.

Bảng B: Nguyễn Việt Đức - Trường THCS Hạnh Thiết, xã Quỳ. Châu (19,75 điểm)

Môn Khoa học tự nhiên 1: Bảng A, em Tống Gia Kiên - Trường TH - THCS - THPT Thực hành sư phạm Đại học Vinh, phường Trường Vinh (19,75 điểm).

Bảng B: Lô Trần Nguyên Hào - Trường PT DTNT THCS Kỳ Sơn, xã Hữu Kiệm (19,50 điểm).

Môn Khoa học tự nhiên 2: Bảng A, em Trần Mạnh Đức - Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Hưng Nguyên (19,25 điểm).

Bảng B: Nguyễn Phan Nguyên - Trường THCS Trà Lân, xã Con Cuông (18,25 điểm).

Môn Khoa học tự nhiên 3: Bảng A, em Võ Thị Bảo Châu - Trường THCS Nghi Hương, phường Cửa Lò (18,63 điểm)

Bảng B: Nguyễn Bá Danh - Trường THCS Thị trấn Kim Sơn, xã Quế Phong (17,50 điểm).

Môn Ngữ văn: Bảng A: Lê Bảo Thi - Trường THCS Hải Hòa, phường Cửa Lò (17 điểm).

Bảng B: Lang Thị Thảo Vy - Trường PT DTNT THCS Quế Phong, xã Quế Phong (16,75 điểm).

Môn Lịch sử - Địa lý 1: Bảng A: Hoàng Minh Phương - Trường THCS Hà Huy Tập, phường Vinh Phú (18,25 điểm).

Bảng B: Lê Gia Huy - Trường THCS thị trấn Thạch Giám, xã Tương Dương (17,75 điểm).

Môn Lịch sử - Địa lý 2: Bảng A: Nguyễn Bảo Hân - Trường THCS Hưng Dũng, phường Trường Vinh (18,75 điểm).

Bảng B: Mạc Khánh Vy - Trường THCS Thị trấn Kim Sơn, xã Quế Phong (16,50 điểm).

Môn Giáo dục công dân: Bảng A: Trần Thị Ánh Linh - Trường THCS Hương Sơn, xã Tân An (17,50 điểm).

Bảng B: Hồ Thị Nguyệt - Trường THCS Châu Bình, xã Châu Bình (16,25 điểm).

Môn Tiếng Anh: Bảng A: Phạm Văn Thành - Trường THCS Đặng Thai Mai, phường Trường Vinh (18,50 điểm).

Bảng B: Nguyễn Trần Thùy Trâm - Trường THCS thị trấn Thạch Giám, xã Tương Dương (17,10 điểm).

Môn Tiếng Pháp: Đậu Ngân Hà - Trường THCS Lê Lợi, phường Thành Vinh (18,50 điểm).

