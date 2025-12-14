Xạ thủ CAND phá sâu kỷ lục SEA Games

Theo đó, Trịnh Thu Vinh đạt tổng số điểm 242,7 điểm, đoạt Huy chương Vàng đồng thời phá kỷ lục SEA Games (kỷ lục cũ do xạ thủ Malaysia lập vào năm 2022 với 239,3 điểm). Với 141,7 điểm, Thuỳ Trang - một xạ thủ CAND khác, đoạt Huy chương Bạc nội dung này. Đáng chú ý là bộ đôi nữ xạ thủ CAND cũng dẫn đầu vòng loại.

Từ trái qua phải: Nguyễn Thuỳ Trang và Trịnh Thu Vinh. Ảnh: Tam Ninh.

Trước đó, cũng chính 2 nữ xạ thủ này cùng với vận động viên Triệu Thị Hoa Hồng xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng ở nội dung 10m súng hơi đồng đội nữ với với thành tích 1.711 điểm. Không những vậy, các cô gái Việt Nam còn phá kỷ lục SEA Games.

Ít người biết Trịnh Thu Vinh vốn xuất thân là một vận động viên điền kinh. Cô gái quê Thanh Hoá chuyển sang luyện tập bắn súng sau đó và từng giành quyền dự Olympic Paris. Thu Vinh cũng từng được vinh danh vận động viên tiêu biểu của năm và nhiều danh hiệu cao quý khác năm 2024.

Trịnh Thu Vinh và Thuỳ Trang được thưởng nóng sau khi đoạt huy chương. Ảnh: Tam Ninh.

xỞ chung kết nội dung kumite đồng đội nữ, ĐT Karate Việt Nam gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu và Đinh Thị Hương xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-0, qua đó giành Huy chương Vàng.

Trong chiều 14/12, SEA Games 33 còn nhiều nội dung tranh tài, đặc biệt tại môn bóng đá nữ, đoàn quân HLV Mai Đức Chung sẽ có cuộc so tài với ĐT nữ Indonesia tại vòng bán kết. Trận đấu diễn ra lúc 16h (giờ Việt Nam).

Tác giả: Nguyễn Bình

Nguồn tin: cand.com.vn